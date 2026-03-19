В Одессе в результате атаки повреждены жилые дома, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Одессе из-за вражеского обстрела повреждены многоэтажки и частный сектор. Ранения получили три человека, двое из которых были госпитализированы.
В результате вражеской атаки в Одессе зафиксировано попадание в жилую застройку. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
Повреждены две многоэтажки, дом в историческом центре и объекты в частном секторе. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали.
Есть пострадавшие
По предварительным данным, травмированы три человека, двое из них госпитализированы.
Все оперативные и коммунальные службы работают на местах, продолжается ликвидация последствий
В настоящее время продолжается обследование территории и уточнение информации о масштабах разрушений.
