В Одессе в результате атаки повреждены жилые дома, есть пострадавшие

В результате вражеской атаки в Одессе зафиксировано попадание в жилую застройку. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

Повреждены две многоэтажки, дом в историческом центре и объекты в частном секторе. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали.

Есть пострадавшие

По предварительным данным, травмированы три человека, двое из них госпитализированы.

Все оперативные и коммунальные службы работают на местах, продолжается ликвидация последствий – отметил руководитель администрации.

В настоящее время продолжается обследование территории и уточнение информации о масштабах разрушений.

Дрон атаковал управление СБУ во Львове – зафиксированы разрушения