Дрон атаковал управление СБУ во Львове – зафиксированы разрушения

Во Львове вражеский беспилотник попал в здание Главного управления СБУ в области. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки есть разрушения, однако предварительно обошлось без пострадавших.

После атаки в разных районах Львова обнаруживают обломки беспилотников. Жителей призывают быть осторожными и не приближаться к ним.

Если наткнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите – может сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС – подчеркнул Козицкий.

На местах работают экстренные службы, продолжается обследование территории.

