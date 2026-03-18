Дрон атаковал управление СБУ во Львове – зафиксированы разрушения
Киев • УНН
Вражеский дрон попал в Главное управление СБУ во Львовской области. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы и продолжается сбор обломков.
Во Львове вражеский беспилотник попал в здание Главного управления СБУ в области. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки есть разрушения, однако предварительно обошлось без пострадавших.
После атаки в разных районах Львова обнаруживают обломки беспилотников. Жителей призывают быть осторожными и не приближаться к ним.
Если наткнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите – может сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС
На местах работают экстренные службы, продолжается обследование территории.
