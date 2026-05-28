$44.300.0251.540.03
ukenru
Эксклюзив
09:44 • 3128 просмотра
Существующая система контроля оборонных закупок не работает — эксперты говорят о необходимости реформы
08:15 • 10986 просмотра
Рада ратифицировала привлечение 90 миллиардов евро кредита от ЕС
Эксклюзив
08:06 • 14672 просмотра
Действительно ли эстрогены провоцируют опухоли — объяснил врач
07:38 • 16468 просмотра
Посольство США в Киеве заявило, что продолжает работу, и опровергло «сообщения об обратном»Photo
05:08 • 17950 просмотра
Зеленский внес в ВР ратификацию кредита от ЕС на 90 миллиардов евро
27 мая, 19:00 • 30074 просмотра
Еврокомиссия назвала дату открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
Эксклюзив
27 мая, 15:08 • 46308 просмотра
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
27 мая, 15:01 • 44763 просмотра
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
27 мая, 14:02 • 38170 просмотра
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 63301 просмотра
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
70%
747мм
Популярные новости
Исследователи заявили, что население Земли уже превысило предел устойчивого существования28 мая, 01:17 • 15489 просмотра
ССО тайно поразили российский корабль в Каспийском море, но это был не носитель «Калибров»Video28 мая, 02:15 • 14452 просмотра
Генштаб сообщил о 1160 ликвидированных оккупантах за сутки на фронтеPhoto28 мая, 04:02 • 15942 просмотра
Что празднуют 28 мая в Украине и мире28 мая, 04:15 • 13061 просмотра
Часть компонентов в российских ракетах изготовлена на минском заводе, в том числе для "орешника" - ОП08:35 • 10048 просмотра
публикации
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 63301 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
Эксклюзив
27 мая, 11:32 • 62284 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Эксклюзив
27 мая, 11:22 • 55129 просмотра
Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности27 мая, 10:56 • 47738 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 72778 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Кайя Каллас
Ульф Кристерссон
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Швеция
Реклама
УНН Lite
Рада провалила голосование за декриминализацию порно09:32 • 3020 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 72784 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 50124 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 65566 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 78361 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Saab JAS 39 Gripen
Крылатая ракета Storm Shadow

Существующая система контроля оборонных закупок не работает — эксперты говорят о необходимости реформы

Киев • УНН

 • 3138 просмотра

Полномасштабная война в Украине продолжается уже более четырех лет, и несмотря на это система контроля за закупками для сектора обороны до сих пор надлежащим образом не сформирована. Более того, отсутствует системный надзор за сферой и превентивное выявление нарушений.

Существующая система контроля оборонных закупок не работает — эксперты говорят о необходимости реформы

Система контроля за оборонными закупками Украины остается реактивной и точечной. А резонансные дела о миллиардных хищениях или поставках некачественного вооружения армии, которые начинаются громко и медийно, тянутся годами, без реальных приговоров. Об этом в комментарии УНН заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев. 

Абсолютно точечные реакции. Причем реакции, когда информация становится публичной через средства массовой информации или заявления публичных лиц. А все остальное практически остается вне зоны внимания

- отметил Снегирев.

Одним из самых показательных примеров провала существующей системы контроля эксперт называет ситуацию с Павлоградским химическим заводом, который поставил ВСУ более 233 тысяч бракованных минометных выстрелов калибра 120 мм. Речь идет о боеприпасах, которые в 2024 году поставлялись непосредственно на Авдеевско-Покровское направление во время активного российского наступления.

По данным следствия, руководство завода заключило контракт с Агентством оборонных закупок, не имея необходимых компонентов для производства. Для выполнения госзаказа оно использовало более дешевые и неподходящие для боевого применения материалы, из-за чего боеприпасы оказались фактически непригодными для использования на фронте.

Эксперт обращает внимание, что поставка бракованных боеприпасов стала возможной из-за системных проблем военной приемки и отсутствия реального контроля на всех этапах производства и поставки.

Закрывали глаза спецслужбы, закрывало глаза Министерство обороны, закрывали глаза даже те воинские части, которым этот хлам шел. Представьте себе масштаб этой цепи

- отметил Снегирев.

Еще одним примером отсутствия надлежащего контроля он назвал дело о закупках беспилотников и средств РЭБ при участии экс-главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Речь идет о деле, в котором НАБУ и САП в августе 2025 года сообщили о разоблачении организованной группы, которая, по версии следствия, закупала дроны и средства РЭБ по завышенным ценам, а часть средств возвращала участникам схемы. Среди фигурантов экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, руководитель Рубежанской ГВА и представители военных структур.

НАБУ прорекламировало. Ну а дальше? Человек на свободе. Была целая преступная группа с участием народного депутата, представителей Министерства обороны Украины. И что дальше?

- спрашивает Снегирев.

Несмотря на громкий старт дела и задержания, обвинительного приговора в производстве до сих пор нет.  

Даже если идет огласка, реакция практически нулевая. Ни один коррупционер не понес реального наказания

- резюмировал Снегирев.

Кроме того, проблема заключается не только в самих коррупционных схемах, но и в том, что правоохранители реагируют на них уже после того, как убытки государству исчисляются сотнями миллионов, а последствия ощущают непосредственно украинские военные на фронте.

Похожего мнения придерживается и военный эксперт Олег Жданов. Он акцентирует на том, что после ограничения публичности оборонных закупок фактически исчез и полноценный общественный контроль за использованием средств в этой сфере.

После ликвидации процедуры (публичности оборонных закупок – ред.) Prozorro контроля вообще никакого нет со стороны общественности, потому что все закупки ушли в тень за забор Министерства обороны. И на сегодняшний день очень много теневой составляющей в этих закупках

- считает Жданов.

По мнению Жданова, частично компенсировать отсутствие открытого контроля можно через создание отдельного механизма или профильного комитета, который бы регулярно заслушивал представителей Министерства обороны относительно обоснования закупок и выполнения заявок от военных.

Мы же разделяли Министерство обороны с Генштабом именно с этой целью – Генштаб занимается войной и формирует заявки, а Министерство обороны должно обеспечивать их выполнение

- отметил эксперт.

Напомним

Несмотря на смену руководства Министерства обороны и публичные заявления о необходимости очистки системы оборонных закупок, глобальных изменений в этой сфере до сих пор не произошло. Об этом ранее заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его словам, система оборонных закупок нуждается в усилении контроля и реформировании, особенно в условиях, когда Украина получает десятки миллиардов евро международной помощи на оборону. 

Евгений Царенко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Жданов Олег
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Слуга народа
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Министерство обороны Украины
Украина