Существующая система контроля оборонных закупок не работает — эксперты говорят о необходимости реформы

Система контроля за оборонными закупками Украины остается реактивной и точечной. А резонансные дела о миллиардных хищениях или поставках некачественного вооружения армии, которые начинаются громко и медийно, тянутся годами, без реальных приговоров. Об этом в комментарии УНН заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Абсолютно точечные реакции. Причем реакции, когда информация становится публичной через средства массовой информации или заявления публичных лиц. А все остальное практически остается вне зоны внимания - отметил Снегирев.

Одним из самых показательных примеров провала существующей системы контроля эксперт называет ситуацию с Павлоградским химическим заводом, который поставил ВСУ более 233 тысяч бракованных минометных выстрелов калибра 120 мм. Речь идет о боеприпасах, которые в 2024 году поставлялись непосредственно на Авдеевско-Покровское направление во время активного российского наступления.

По данным следствия, руководство завода заключило контракт с Агентством оборонных закупок, не имея необходимых компонентов для производства. Для выполнения госзаказа оно использовало более дешевые и неподходящие для боевого применения материалы, из-за чего боеприпасы оказались фактически непригодными для использования на фронте.

Эксперт обращает внимание, что поставка бракованных боеприпасов стала возможной из-за системных проблем военной приемки и отсутствия реального контроля на всех этапах производства и поставки.

Закрывали глаза спецслужбы, закрывало глаза Министерство обороны, закрывали глаза даже те воинские части, которым этот хлам шел. Представьте себе масштаб этой цепи - отметил Снегирев.

Еще одним примером отсутствия надлежащего контроля он назвал дело о закупках беспилотников и средств РЭБ при участии экс-главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Речь идет о деле, в котором НАБУ и САП в августе 2025 года сообщили о разоблачении организованной группы, которая, по версии следствия, закупала дроны и средства РЭБ по завышенным ценам, а часть средств возвращала участникам схемы. Среди фигурантов экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, руководитель Рубежанской ГВА и представители военных структур.

НАБУ прорекламировало. Ну а дальше? Человек на свободе. Была целая преступная группа с участием народного депутата, представителей Министерства обороны Украины. И что дальше? - спрашивает Снегирев.

Несмотря на громкий старт дела и задержания, обвинительного приговора в производстве до сих пор нет.

Даже если идет огласка, реакция практически нулевая. Ни один коррупционер не понес реального наказания - резюмировал Снегирев.

Кроме того, проблема заключается не только в самих коррупционных схемах, но и в том, что правоохранители реагируют на них уже после того, как убытки государству исчисляются сотнями миллионов, а последствия ощущают непосредственно украинские военные на фронте.

Похожего мнения придерживается и военный эксперт Олег Жданов. Он акцентирует на том, что после ограничения публичности оборонных закупок фактически исчез и полноценный общественный контроль за использованием средств в этой сфере.

После ликвидации процедуры (публичности оборонных закупок – ред.) Prozorro контроля вообще никакого нет со стороны общественности, потому что все закупки ушли в тень за забор Министерства обороны. И на сегодняшний день очень много теневой составляющей в этих закупках - считает Жданов.

По мнению Жданова, частично компенсировать отсутствие открытого контроля можно через создание отдельного механизма или профильного комитета, который бы регулярно заслушивал представителей Министерства обороны относительно обоснования закупок и выполнения заявок от военных.

Мы же разделяли Министерство обороны с Генштабом именно с этой целью – Генштаб занимается войной и формирует заявки, а Министерство обороны должно обеспечивать их выполнение - отметил эксперт.

Несмотря на смену руководства Министерства обороны и публичные заявления о необходимости очистки системы оборонных закупок, глобальных изменений в этой сфере до сих пор не произошло. Об этом ранее заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его словам, система оборонных закупок нуждается в усилении контроля и реформировании, особенно в условиях, когда Украина получает десятки миллиардов евро международной помощи на оборону.