Ексклюзив
15:56 • 35690 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
14:11 • 36749 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 90166 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 90834 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 87632 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 132137 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 72516 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 46485 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 45794 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56512 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Корупція при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ: за Гайдая та командира частини Нацгвардії внесли заставу

Київ • УНН

 • 794 перегляди

За ексголову Луганської ОВА Сергія Гайдая внесли заставу 10 млн грн, а також по 2 млн грн за директорку фірми та командира військової частини Нацгвардії у справі про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему.

Корупція при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ: за Гайдая та командира частини Нацгвардії внесли заставу

За колишнього голову Луганської ОВА, ексначальника Мукачівської РДА Сергія Гайдая внесли заставу у розмірі 10 млн гривень, і по 2 млн гривень за директорку фірми та командира однієї з військових частин Нацгвардії Василя Мишанського у справі про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в пресслужбі САП, за ексочільника Луганської ОВА, ексначальника Мукачівської внесли заставу у розмірі 10 млн гривень, а також по два млн гривень за директора компанії та командира однієї з військових частин Нацгвардії.

Нагадаємо

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила масштабну корупційну схему із закупівлею БПЛА та засобів РЕБ.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою голові Мукачівської РДА Сергію Гайдаю, одному з фігурантів гучної справи про корупцію під час закупівель дронів і засобів РЕБ. Також є можливість внесення застави у 10 млн гривень. Із зобов'язанням здати паспорти, не залишати межі Закарпатської області та носити електронний браслет.

Вищий антикорупційний суд відправив народного депутата Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі вісім мільйонів гривень.

Екскерівнику Рубіжанської МВА Андрію Юрченку, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми із закупівлі БПЛА та РЕБ, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внести заставу в розмірі шістьох мільйонів гривень.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Луганська область
Закарпатська область
Національна гвардія України
Національне антикорупційне бюро України
Рубіжне
Безпілотний літальний апарат