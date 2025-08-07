Корупція при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ: за Гайдая та командира частини Нацгвардії внесли заставу
Київ • УНН
За ексголову Луганської ОВА Сергія Гайдая внесли заставу 10 млн грн, а також по 2 млн грн за директорку фірми та командира військової частини Нацгвардії у справі про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему.
За колишнього голову Луганської ОВА, ексначальника Мукачівської РДА Сергія Гайдая внесли заставу у розмірі 10 млн гривень, і по 2 млн гривень за директорку фірми та командира однієї з військових частин Нацгвардії Василя Мишанського у справі про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ, передає УНН.
Деталі
Як повідомили в пресслужбі САП, за ексочільника Луганської ОВА, ексначальника Мукачівської внесли заставу у розмірі 10 млн гривень, а також по два млн гривень за директора компанії та командира однієї з військових частин Нацгвардії.
Нагадаємо
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила масштабну корупційну схему із закупівлею БПЛА та засобів РЕБ.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою голові Мукачівської РДА Сергію Гайдаю, одному з фігурантів гучної справи про корупцію під час закупівель дронів і засобів РЕБ. Також є можливість внесення застави у 10 млн гривень. Із зобов'язанням здати паспорти, не залишати межі Закарпатської області та носити електронний браслет.
Вищий антикорупційний суд відправив народного депутата Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі вісім мільйонів гривень.
Екскерівнику Рубіжанської МВА Андрію Юрченку, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми із закупівлі БПЛА та РЕБ, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внести заставу в розмірі шістьох мільйонів гривень.