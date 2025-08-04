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Корупція на закупівлі БПЛА та РЕБ: суд відправив нардепа Кузнєцова під варту

Київ • УНН

 • 508 перегляди

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Олексію Кузнєцову у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Йому надано можливість внести заставу у розмірі 8 мільйонів гривень.

Корупція на закупівлі БПЛА та РЕБ: суд відправив нардепа Кузнєцова під варту

Вищий антикорупційний суд відправив народного депутата Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі вісім мільйонів гривень, передає УНН.

Деталі

Суддя ВАКС відправив нардепа Олексія Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі 8 мільйонів гривень.

Доповнення

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.

Серед встановлених епізодів — закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору із завідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду. За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн. Підприємство поставило продукцію за завищеною на близько 80 тис. дол. США вартістю, після чого службові особи передали частину коштів у вигляді "відкату" учасникам злочинної групи.

За погодженням Генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн.

Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи.

САП та НАБУ повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
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