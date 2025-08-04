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Повідомили про підозру шести учасникам корупційної схеми на закупівлі БПЛА та РЕБ, серед них депутат Кузнєцов та Гайдай

Київ • УНН

 • 22 перегляди

САП та НАБУ повідомили про підозру шістьом учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ. Серед підозрюваних — колишній голова Луганської ОДА, народний депутат, начальник міської військової адміністрації, командир військової частини НГУ, а також бенефіціар та директор підприємства-виробника БПЛА.

Повідомили про підозру шести учасникам корупційної схеми на закупівлі БПЛА та РЕБ, серед них депутат Кузнєцов та Гайдай

САП та НАБУ повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише УНН.

Деталі

Серед підозрюваних:

  • колишній голова Луганської обласної державної адміністрації – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
    • народний депутат України –  ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
      • начальник міської військової адміністрації – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
        • командир військової частини Національної гвардії України – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
          • фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України;
            • директор підприємства – виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

              Бенефіціару та директорці підприємства — виробника БПЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ.

              Йдеться про нардепа від "Слуг народу" Олексія Кузнєцова, колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Луганської області Андрія Юрченка.

              Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА03.08.25, 08:38 • 4842 перегляди

              Нагадаємо

              НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.

              Серед встановлених епізодів — закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору із завідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду. За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн. Підприємство поставило продукцію за завищеною на близько 80 тис. дол. США вартістю, після чого службові особи передали частину коштів у вигляді "відкату" учасникам злочинної групи.

              За погодженням Генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн.

              Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи.

              Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА02.08.25, 21:46 • 5244 перегляди

              Ольга Розгон

              ПолітикаКримінал та НП
              Луганська область
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