Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні погодив звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

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Прем'єр-міністр України поінформувала, що сьогодні відбулося позачергове засідання уряду.

Уряд вирішив направити президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая - йдеться у дописі Свириденко.

Нагадаємо, Гайдая підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми із закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.

Контекст

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.

Серед фігурантів – чинний народний депутат, а також очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії.

Пізніше фракція політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України оголосила про призупинення членства депутата Олексія Кузнєцова через причетність до корупційного скандалу з закупівлею дронів. Також у політсилі оголосили, що вже розглядають питання про виключення народного депутата Олексія Кузнєцова зі своїх лав.

Президент України прокоментував скандал із закупівлею РЕБ та FPV-дронів, викритий антикорупційними органами. Він подякував НАБУ та САП за роботу і очікує справедливих вироків, а також доручив міністру внутрішніх справ Клименку провести службове розслідування в Нацгвардії.