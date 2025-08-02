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Нардепа Кузнєцова відсторонили від фракції "Слуг народу" через корупційний скандал

Київ • УНН

 • 1364 перегляди

Фракція "Слуга народу" призупинила членство депутата Олексія Кузнєцова через його причетність до корупційного скандалу із закупівлею дронів. НАБУ та САП викрили масштабну корупцію, де фігурують нардеп та військові Нацгвардії.

Нардепа Кузнєцова відсторонили від фракції "Слуг народу" через корупційний скандал

Фракція політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України призупинила членство депутата Олексія Кузнєцова через причетність до корупційного скандалу з закупівлею дронів. Про це повідомив у Telegram народний депутат, голова фракції "Слуг" Давид Арахамія, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Арахамія, фракція повністю підтримує дії НАБУ та САП щодо протидії корупції.

Антикорупційна інфраструктура працює незалежно і нещодавно проголосований парламентом президентський закон надає для цього усі необхідні гарантії. Взаємодія усіх в державі для подолання корупції вкрай важлива

- написав депутат.

Арахамія додав, що у фракції очікують на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни.

Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад 

- додав нардеп.

Нагадаємо

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Серед фігурантів виявили чинного народного депутата, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії.

Євген Устименко

ВійнаПолітикаКримінал та НП
Давид Арахамія
Національна гвардія України
Слуга народу
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України