Нардепа Кузнєцова відсторонили від фракції "Слуг народу" через корупційний скандал

Фракція політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України призупинила членство депутата Олексія Кузнєцова через причетність до корупційного скандалу з закупівлею дронів. Про це повідомив у Telegram народний депутат, голова фракції "Слуг" Давид Арахамія, передає УНН.

Як зазначив Арахамія, фракція повністю підтримує дії НАБУ та САП щодо протидії корупції.

Антикорупційна інфраструктура працює незалежно і нещодавно проголосований парламентом президентський закон надає для цього усі необхідні гарантії. Взаємодія усіх в державі для подолання корупції вкрай важлива