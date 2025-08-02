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Нардепа Кузнецова отстранили от фракции "Слуг народа" из-за коррупционного скандала

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Фракция "Слуга народа" приостановила членство депутата Алексея Кузнецова из-за его причастности к коррупционному скандалу с закупкой дронов. НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию, где фигурируют нардеп и военные Нацгвардии.

Нардепа Кузнецова отстранили от фракции "Слуг народа" из-за коррупционного скандала

Фракция политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины приостановила членство депутата Алексея Кузнецова из-за причастности к коррупционному скандалу с закупкой дронов. Об этом сообщил в Telegram народный депутат, глава фракции "Слуг" Давид Арахамия, передает УНН.

Детали

Как отметил Арахамия, фракция полностью поддерживает действия НАБУ и САП по противодействию коррупции.

Антикоррупционная инфраструктура работает независимо, и недавно проголосованный парламентом президентский закон предоставляет для этого все необходимые гарантии. Взаимодействие всех в государстве для преодоления коррупции крайне важно

- написал депутат.

Арахамия добавил, что во фракции ожидают судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки.

Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей 

- добавил нардеп.

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Среди фигурантов оказались действующий народный депутат, руководители районной и городской военных гражданских администраций, а также военнослужащие Национальной гвардии.

Евгений Устименко

ВойнаполитикаКриминал и ЧП
Давид Арахамия
Национальная гвардия Украины
Слуга народа
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада