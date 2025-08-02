Нардепа Кузнецова отстранили от фракции "Слуг народа" из-за коррупционного скандала

На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации

На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации

На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации

На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации 1 августа, 14:05 • 111258 просмотра