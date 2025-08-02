НАБУ та САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА і РЕБ: затримано 4 особи, серед яких - нардеп та військові Нацгвардії

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Серед фігурантів чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії. Останніх вже відсторонено від посади. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу САП.

Сьогодні проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину. Серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії. Суть схеми зводилася до укладання державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди

Зазначається, що 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що розпочато службове розслідування, а Командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад.

Міністерство внутрішніх справ послідовно і принципово протидіє корупції на всіх рівнях. Нещодавнє викриття військовослужбовців Нацгвардії - це результат роботи колег-правоохоронців і доказ того, що не може бути недоторканих серед порушників закону. Але реакція - ще не все. У Національній гвардії ми впроваджуємо системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини. Мова про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю