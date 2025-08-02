НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и РЭБ: задержаны 4 человека, среди которых - нардеп и военные Нацгвардии
Киев • УНН
НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему с завышением цен на закупки БПЛА и РЭБ. Среди фигурантов - нардеп, руководители администраций и военнослужащие Нацгвардии, четверо задержаны.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Среди фигурантов действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии. Последние уже отстранены от должности. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
Детали
Сегодня проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц, причастных к совершению коррупционного преступления. Среди разоблаченных на взятке действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций; военнослужащие Национальной гвардии. Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды
Отмечается, что 4 человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
В то же время министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что начато служебное расследование, а Командующий Нацгвардии отстранил фигурантов от должностей.
Министерство внутренних дел последовательно и принципиально противодействует коррупции на всех уровнях. Недавнее разоблачение военнослужащих Нацгвардии - это результат работы коллег-правоохранителей и доказательство того, что не может быть неприкасаемых среди нарушителей закона. Но реакция - еще не все. В Национальной гвардии мы внедряем системные предохранители, которые должны исключить злоупотребления изнутри. Речь о новосозданном Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко, по результатам которой сообщил о том, что на взятке разоблачены один из нардепов, руководители районной и городской администраций, военнослужащие Нацгвардии.