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На хабарі викриті один із нардепів, очільники адміністрацій, військові Нацгвардії: Зеленський озвучив деталі

Київ • УНН

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Президент повідомив про викриття на хабарі нардепа, очільників адміністрацій та військовослужбовців Нацгвардії. Це стало результатом доповіді НАБУ та САП.

На хабарі викриті один із нардепів, очільники адміністрацій, військові Нацгвардії: Зеленський озвучив деталі

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка, за результатами якої повідомив про те, що на хабарі викриті один із нардепів, очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Нацгвардії. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

Доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу. Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок

- написав Зеленський.

Він наголосив, що важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП.

Павло Башинський

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