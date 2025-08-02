На хабарі викриті один із нардепів, очільники адміністрацій, військові Нацгвардії: Зеленський озвучив деталі

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка, за результатами якої повідомив про те, що на хабарі викриті один із нардепів, очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Нацгвардії. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу. Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок