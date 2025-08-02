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На взятке разоблачены один из нардепов, руководители администраций, военные Нацгвардии: Зеленский озвучил детали

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Президент сообщил о разоблачении на взятке нардепа, руководителей администраций и военнослужащих Нацгвардии. Это стало результатом доклада НАБУ и САП.

На взятке разоблачены один из нардепов, руководители администраций, военные Нацгвардии: Зеленский озвучил детали

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко, по результатам которого сообщил о том, что на взятке разоблачены один из нардепов, главы районной и городской администраций, военнослужащие Нацгвардии. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Подробности

Доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также главы районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу. Может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор

- написал Зеленский.

Он подчеркнул, что важно, что антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией.

Напомним

Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП.

Павел Башинский

ОбществополитикаКриминал и ЧП
Национальная гвардия Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина