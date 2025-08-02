На взятке разоблачены один из нардепов, руководители администраций, военные Нацгвардии: Зеленский озвучил детали

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко, по результатам которого сообщил о том, что на взятке разоблачены один из нардепов, главы районной и городской администраций, военнослужащие Нацгвардии. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также главы районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу. Может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор