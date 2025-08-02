На взятке разоблачены один из нардепов, руководители администраций, военные Нацгвардии: Зеленский озвучил детали
Киев • УНН
Президент сообщил о разоблачении на взятке нардепа, руководителей администраций и военнослужащих Нацгвардии. Это стало результатом доклада НАБУ и САП.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко, по результатам которого сообщил о том, что на взятке разоблачены один из нардепов, главы районной и городской администраций, военнослужащие Нацгвардии. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.
Подробности
Доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также главы районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу. Может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор
Он подчеркнул, что важно, что антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией.
Напомним
Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП.