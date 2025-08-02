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Кабмін звільняє голову Мукачівської РДА Гайдая: деталі корупційного скандалу

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Кабінет міністрів направить Президенту проєкт розпорядження про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА. Його підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми із закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.

Кабмін звільняє голову Мукачівської РДА Гайдая: деталі корупційного скандалу

Кабінет міністрів направить Президенту України проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації, колишнього начальника Луганської ОВА і Рубіжанської МВА Сергія Гайдая. Про це повідомила в Telegram премʼєр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

За пів години відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Зокрема Уряд направить Президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая

- заявила Свириденко.

Доповнення

Сергій Гайдай виявився одним з затриманих співробітниками Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми з закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.

Серед фігурантів справи - чинний народний депутат України від фракції Слуга народу Олексій Кузнєцов, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії.

Наразі Кузнєцова відсторонили від участі у фракції "Слуга народу".

Євген Устименко

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Юлія Свириденко
Національна гвардія України
Слуга народу
Національне антикорупційне бюро України
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