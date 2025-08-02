Кабмин увольняет главу Мукачевской РГА Гайдая: детали коррупционного скандала
Киев • УНН
Кабинет министров направит Президенту проект распоряжения об увольнении Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА. Его подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме по закупке БПЛА и средств РЭБ.
Кабинет министров направит Президенту Украины проект распоряжения об увольнении с должности главы Мукачевской районной государственной администрации, бывшего начальника Луганской ОВА и Рубежанской ГВА Сергея Гайдая. Об этом сообщила в Telegram премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Через полчаса состоится заседание Кабинета Министров Украины. В частности, Правительство направит Президенту проект распоряжения об увольнении с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая
Дополнение
Сергей Гайдай оказался одним из задержанных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме по закупке БПЛА и средств РЭБ.
Среди фигурантов дела - действующий народный депутат Украины от фракции Слуга народа Алексей Кузнецов, руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии.
Сейчас Кузнецова отстранили от участия во фракции "Слуга народа".