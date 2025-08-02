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Кабмин увольняет главу Мукачевской РГА Гайдая: детали коррупционного скандала

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Кабинет министров направит Президенту проект распоряжения об увольнении Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА. Его подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме по закупке БПЛА и средств РЭБ.

Кабмин увольняет главу Мукачевской РГА Гайдая: детали коррупционного скандала

Кабинет министров направит Президенту Украины проект распоряжения об увольнении с должности главы Мукачевской районной государственной администрации, бывшего начальника Луганской ОВА и Рубежанской ГВА Сергея Гайдая. Об этом сообщила в Telegram премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Через полчаса состоится заседание Кабинета Министров Украины. В частности, Правительство направит Президенту проект распоряжения об увольнении с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая

- заявила Свириденко.

Дополнение

Сергей Гайдай оказался одним из задержанных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме по закупке БПЛА и средств РЭБ.

Среди фигурантов дела - действующий народный депутат Украины от фракции Слуга народа Алексей Кузнецов, руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии.

Сейчас Кузнецова отстранили от участия во фракции "Слуга народа".

Евгений Устименко

политикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Юлия Свириденко
Национальная гвардия Украины
Слуга народа
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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