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Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА. Его подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме по закупке БПЛА и средств РЭБ.

Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН

Детали

Премьер-министр Украины проинформировала, что сегодня состоялось внеочередное заседание правительства.

Правительство решило направить президенту проект распоряжения об увольнении с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая

- говорится в сообщении Свириденко.

Напомним, Гайдая подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме по закупке БПЛА и средств РЭБ.

Контекст

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ.

Среди фигурантов – действующий народный депутат, а также руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии.

Позже фракция политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины объявила о приостановлении членства депутата Алексея Кузнецова из-за причастности к коррупционному скандалу с закупкой дронов. Также в политсиле объявили, что уже рассматривают вопрос об исключении народного депутата Алексея Кузнецова из своих рядов.

Президент Украины прокомментировал скандал с закупкой РЭБ и FPV-дронов, разоблаченный антикоррупционными органами. Он поблагодарил НАБУ и САП за работу и ожидает справедливых приговоров, а также поручил министру внутренних дел Клименко провести служебное расследование в Нацгвардии.

Вита Зеленецкая

политикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальная гвардия Украины
Слуга народа
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Украина
Беспилотный летательный аппарат