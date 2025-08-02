Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА
Киев • УНН
Кабинет министров Украины согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА. Его подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме по закупке БПЛА и средств РЭБ.
Кабинет министров Украины на внеочередном заседании согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Украины проинформировала, что сегодня состоялось внеочередное заседание правительства.
Правительство решило направить президенту проект распоряжения об увольнении с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая
Напомним, Гайдая подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме по закупке БПЛА и средств РЭБ.
Контекст
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ.
Среди фигурантов – действующий народный депутат, а также руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии.
Позже фракция политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины объявила о приостановлении членства депутата Алексея Кузнецова из-за причастности к коррупционному скандалу с закупкой дронов. Также в политсиле объявили, что уже рассматривают вопрос об исключении народного депутата Алексея Кузнецова из своих рядов.
Президент Украины прокомментировал скандал с закупкой РЭБ и FPV-дронов, разоблаченный антикоррупционными органами. Он поблагодарил НАБУ и САП за работу и ожидает справедливых приговоров, а также поручил министру внутренних дел Клименко провести служебное расследование в Нацгвардии.