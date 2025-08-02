"Це аморальні махінації": Зеленський відреагував на скандал з закупівлею дронів та РЕБ
Київ • УНН
Президент України прокоментував скандал із закупівлею РЕБ та FPV-дронів, викритий антикорупційними органами. Він подякував НАБУ та САП за роботу і очікує справедливих вироків, а також доручив міністру внутрішніх справ Клименку провести службове розслідування в Нацгвардії.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію навколо скандалу з закупівлею РЕБ та FPV - дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення глави держави в соціальних мережах.
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Як зазначив Зеленський, антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. Він додав: йдеться про "аморальні махінації" на закупівлях засобів РЕБ та дронів.
Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу - за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки
Також глава держави заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
В Національній гвардії триває службове розслідування. Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень
Нагадаємо
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.
Серед фігурантів – чинний народний депутат, а також очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії.
Пізніше фракція політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України оголосила про призупинення членства депутата Олексія Кузнєцова через причетність до корупційного скандалу з закупівлею дронів. Також у політсилі оголосили, що вже розглядають питання про виключення народного депутата Олексія Кузнєцова зі своїх лав.
Водночас у Кабміні розглядають питання про звільнення з посади ще одного фігуранта справи - голови Мукачівської районної державної адміністрації, колишнього начальника Луганської ОВА і Рубіжанської МВА Сергія Гайдая.