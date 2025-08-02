"Це аморальні махінації": Зеленський відреагував на скандал з закупівлею дронів та РЕБ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію навколо скандалу з закупівлею РЕБ та FPV - дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення глави держави в соціальних мережах.

Як зазначив Зеленський, антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. Він додав: йдеться про "аморальні махінації" на закупівлях засобів РЕБ та дронів.

Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу - за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки

Також глава держави заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

В Національній гвардії триває службове розслідування. Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень