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"Це аморальні махінації": Зеленський відреагував на скандал з закупівлею дронів та РЕБ

Київ • УНН

 • 548 перегляди

Президент України прокоментував скандал із закупівлею РЕБ та FPV-дронів, викритий антикорупційними органами. Він подякував НАБУ та САП за роботу і очікує справедливих вироків, а також доручив міністру внутрішніх справ Клименку провести службове розслідування в Нацгвардії.

"Це аморальні махінації": Зеленський відреагував на скандал з закупівлею дронів та РЕБ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію навколо скандалу з закупівлею РЕБ та FPV - дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення глави держави в соціальних мережах.

Деталі

Як зазначив Зеленський, антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. Він додав: йдеться про "аморальні махінації" на закупівлях засобів РЕБ та дронів.

Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу - за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки

- заявив президент.

Також глава держави заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

В Національній гвардії триває службове розслідування. Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень

- сказав глав держави.

Нагадаємо

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.

Серед фігурантів – чинний народний депутат, а також очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії.

Пізніше фракція політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України оголосила про призупинення членства депутата Олексія Кузнєцова через причетність до корупційного скандалу з закупівлею дронів. Також у політсилі оголосили, що вже розглядають питання про виключення народного депутата Олексія Кузнєцова зі своїх лав.

Водночас у Кабміні розглядають питання про звільнення з посади ще одного фігуранта справи - голови Мукачівської районної державної адміністрації, колишнього начальника Луганської ОВА і Рубіжанської МВА Сергія Гайдая.

Євген Устименко

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національна гвардія України
Слуга народу
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Ігор Клименко
Володимир Зеленський
Україна