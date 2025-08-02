"Это аморальные махинации": Зеленский отреагировал на скандал с закупкой дронов и РЭБ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию вокруг скандала с закупкой РЭБ и FPV-дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение главы государства в социальных сетях.

Детали

Как отметил Зеленский, антикоррупционные органы разоблачили на взятке одного из депутатов Верховной Рады Украины, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Национальной гвардии Украины. Он добавил: речь идет об "аморальных махинациях" на закупках средств РЭБ и дронов.

Я поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за эту работу – за такие разоблачения. Я хочу поблагодарить за командную работу. Есть все возможности у НАБУ и САП, чтобы работать эффективно. Мы рассчитываем на справедливые приговоры - заявил президент.

Также глава государства заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко.

В Национальной гвардии продолжается служебное расследование. Ожидаю серьезных результатов. По всем подразделениям логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить публично все детали нововведений - сказал глава государства.

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ.

Среди фигурантов – действующий народный депутат, а также руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии.

Позже фракция политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины объявила о приостановлении членства депутата Алексея Кузнецова из-за причастности к коррупционному скандалу с закупкой дронов. Также в политсиле объявили, что уже рассматривают вопрос об исключении народного депутата Алексея Кузнецова из своих рядов.

В то же время в Кабмине рассматривают вопрос об увольнении с должности еще одного фигуранта дела – главы Мукачевской районной государственной администрации, бывшего начальника Луганской ОВА и Рубежанской ГВА Сергея Гайдая.