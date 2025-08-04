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Сообщено о подозрении шести участникам коррупционной схемы при закупке БПЛА и РЭБ, среди них депутат Кузнецов и Гайдай

Киев • УНН

 • 640 просмотра

САП и НАБУ сообщили о подозрении шестерым участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ. Среди подозреваемых — бывший глава Луганской ОГА, народный депутат, начальник городской военной администрации, командир воинской части НГУ, а также бенефициар и директор предприятия-производителя БПЛА.

Сообщено о подозрении шести участникам коррупционной схемы при закупке БПЛА и РЭБ, среди них депутат Кузнецов и Гайдай

САП и НАБУ сообщили о подозрении разоблаченным накануне участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Среди подозреваемых:

  • бывший глава Луганской областной государственной администрации – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
    • народный депутат Украины – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
      • начальник городской военной администрации – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
        • командир воинской части Национальной гвардии Украины – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
          • фактический бенефициарный владелец предприятия – производителя БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины;
            • директор предприятия – производителя БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

              Бенефициару и директору предприятия — производителя БПЛА также дополнительно инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины. По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали им бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ.

              Речь идет о нардепе от "Слуг народа" Алексее Кузнецове, бывшем главе Луганской ОВА Сергее Гайдае и начальнике Рубежанской ГВА Луганской области Андрее Юрченко.

              Зеленский уволил Гайдая с должности главы Мукачевской РГА03.08.25, 08:38 • 4898 просмотров

              Напомним

              НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024–2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

              Среди установленных эпизодов — закупка систем радиоэлектронной борьбы. За подписание договора с заведомо завышенной ценой участники группы получили до 30% от суммы контракта как неправомерную выгоду. По аналогичной схеме произошла закупка FPV-дронов на почти 10 млн грн. Предприятие поставило продукцию по завышенной на около 80 тыс. долл. США стоимости, после чего должностные лица передали часть средств в виде "отката" участникам преступной группы.

              По согласованию Генерального прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн.

              Также в суд направлены ходатайства об избрании мер пресечения другим фигурантам дела.

              Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА02.08.25, 21:46 • 5274 просмотра

              Ольга Розгон

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