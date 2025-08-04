Сообщено о подозрении шести участникам коррупционной схемы при закупке БПЛА и РЭБ, среди них депутат Кузнецов и Гайдай
Киев • УНН
САП и НАБУ сообщили о подозрении шестерым участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ. Среди подозреваемых — бывший глава Луганской ОГА, народный депутат, начальник городской военной администрации, командир воинской части НГУ, а также бенефициар и директор предприятия-производителя БПЛА.
САП и НАБУ сообщили о подозрении разоблаченным накануне участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.
Детали
Среди подозреваемых:
- бывший глава Луганской областной государственной администрации – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- народный депутат Украины – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК
Украины;
- начальник городской военной администрации – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- командир воинской части Национальной гвардии Украины – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- фактический бенефициарный владелец предприятия – производителя БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины;
- директор предприятия – производителя БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.
Бенефициару и директору предприятия — производителя БПЛА также дополнительно инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины. По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали им бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ.
Речь идет о нардепе от "Слуг народа" Алексее Кузнецове, бывшем главе Луганской ОВА Сергее Гайдае и начальнике Рубежанской ГВА Луганской области Андрее Юрченко.
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Напомним
НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024–2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.
Среди установленных эпизодов — закупка систем радиоэлектронной борьбы. За подписание договора с заведомо завышенной ценой участники группы получили до 30% от суммы контракта как неправомерную выгоду. По аналогичной схеме произошла закупка FPV-дронов на почти 10 млн грн. Предприятие поставило продукцию по завышенной на около 80 тыс. долл. США стоимости, после чего должностные лица передали часть средств в виде "отката" участникам преступной группы.
По согласованию Генерального прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн.
Также в суд направлены ходатайства об избрании мер пресечения другим фигурантам дела.
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