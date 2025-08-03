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Зеленский уволил Гайдая с должности главы Мукачевской РГА

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА по его заявлению. Кабмин согласовал увольнение Гайдая, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме по закупке БПЛА.

Зеленский уволил Гайдая с должности главы Мукачевской РГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской районной государственной администрации. Об этом информирует УНН со ссылкой на распоряжение президента Украины №98/2025-рп от 2 августа 2025 года, опубликованное на сайте Офиса президента.

Уволить Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области согласно поданному им заявлению

- говорится в документе.

Напомним, накануне Кабинет министров Украины согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА. Его подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме по закупке БПЛА и средств РЭБ.

Вита Зеленецкая

политика
Владимир Зеленский
Украина
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