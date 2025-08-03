Зеленский уволил Гайдая с должности главы Мукачевской РГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской районной государственной администрации. Об этом информирует УНН со ссылкой на распоряжение президента Украины №98/2025-рп от 2 августа 2025 года, опубликованное на сайте Офиса президента.

Уволить Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области согласно поданному им заявлению - говорится в документе.

Напомним, накануне Кабинет министров Украины согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА. Его подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме по закупке БПЛА и средств РЭБ.