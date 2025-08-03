Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації. Про це інформує УНН з посиланням на розпорядження президента України №98/2025-рп від 2 серпня 2025 року, опубліковане на сайті Офісу президента.

Звільнити Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою - йдеться у документі.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів України погодив звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА. Його підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми із закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.