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Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Президент Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА за його заявою. Кабмін погодив звільнення Гайдая, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми із закупівлі БПЛА.

Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації. Про це інформує УНН з посиланням на розпорядження президента України №98/2025-рп від 2 серпня 2025 року, опубліковане на сайті Офісу президента.

Звільнити Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою

- йдеться у документі.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів України погодив звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА. Його підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми із закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.

Віта Зеленецька

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