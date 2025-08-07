Коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ: за Гайдая и командира части Нацгвардии внесли залог
Киев • УНН
За экс-главу Луганской ОВА Сергея Гайдая внесли залог 10 млн грн, а также по 2 млн грн за директора фирмы и командира воинской части Нацгвардии по делу о коррупции при закупке БПЛА и средств РЭБ. НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему.
Детали
Как сообщили в пресс-службе САП, за экс-главу Луганской ОВА, экс-начальника Мукачевской внесли залог в размере 10 млн гривен, а также по два млн гривен за директора компании и командира одной из воинских частей Нацгвардии.
Напомним
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупционную схему с закупкой БПЛА и средств РЭБ.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Мукачевской РГА Сергею Гайдаю, одному из фигурантов громкого дела о коррупции при закупках дронов и средств РЭБ. Также есть возможность внесения залога в 10 млн гривен. С обязательством сдать паспорта, не покидать пределы Закарпатской области и носить электронный браслет.
Высший антикоррупционный суд отправил народного депутата Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере восьми миллионов гривен.
Экс-руководителю Рубежанской ГВА Андрею Юрченко, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме по закупке БПЛА и РЭБ, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в размере шести миллионов гривен.