Тримання під вартою або 30 мільйонів застави: голові Мукачівської РДА обрали запобіжний захід за підозрою у схемі з закупівлями БПЛА

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Ексклюзив
12:06 • 1860 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
11:14 • 19167 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Ексклюзив
10:06 • 20109 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
07:56 • 32871 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
07:35 • 47170 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
07:19 • 51940 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
4 серпня, 01:37 • 54035 перегляди
Трамп назвав ймовірну дату візиту свого спецпредставника Віткоффа до росії
3 серпня, 10:28 • 75424 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 283688 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 323669 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2.8м/с
37%
749мм
Популярнi новини
У США зобов'язали Tesla виплатити 329 мільйонів доларів за смертельне ДТП з автопілотом4 серпня, 02:53 • 63159 перегляди
Нічна атака рф дронами на Київщину зачепила один з районів: показали наслідкиPhoto4 серпня, 05:54 • 62573 перегляди
Прем'єр Індії Моді зухвало реагує на тиск Трампа щодо закупівель російської нафти - Bloomberg06:35 • 34112 перегляди
Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА06:42 • 59466 перегляди
Хмельниччина зазнала атак рф уночі, вранці та вдень: є пошкодження, без жертв09:24 • 30891 перегляди
Публікації
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України11:14 • 19168 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 195244 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 283688 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 470689 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 278195 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Вадим Філашкін
Ігнат Юрій Робертович
Ігор Клименко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Львів
Дніпропетровська область
Хмельницька область
Польща
Реклама
УНН Lite
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto09:23 • 3812 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 323670 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 134591 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 168429 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 177965 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Bild
Мі-8
ChatGPT

Тримання під вартою або 30 мільйонів застави: голові Мукачівської РДА обрали запобіжний захід за підозрою у схемі з закупівлями БПЛА

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Суд обрав запобіжний захід голові Мукачівської РДА у вигляді тримання під вартою з можливістю застави понад 30 млн грн. Він є фігурантом справи про корупцію під час закупівель дронів і засобів РЕБ.

Тримання під вартою або 30 мільйонів застави: голові Мукачівської РДА обрали запобіжний захід за підозрою у схемі з закупівлями БПЛА

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою голові Мукачівської РДА, одного з фігурантів гучної справи про корупцію під час закупівель дронів і засобів РЕБ. Також є можливість внесення застави у понад 30 млн гривень. Із зобов'язанням здати паспорти, не залишати межі Закарпатської області та носити електронний браслет, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 10 тисяч прожиткових мінімумів, що становить 30 млн 280 грн

- повідомив суддя у залі суду.

Також за рішенням суду у разі внесення застави на підозрюваного покладаються такі зобов'язання:

  • прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП, які здійснюють досудове розслідування та слідчого судді;
    • не відлучатися з міста Ужгород та Закарпатської області без дозволу детектива;
      • повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП про зміну свого місця проживання та як постійного, так і тимчасового місця роботи;
        • віддати на зберігання до відповідних органів влади свої паспорти та виїзні документи;
          • утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками по справі;
            • не відвідувати військову частину 3018 Нацгвардії України;
              • носити електронний засіб контролю.

                Нагадаємо

                Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила масштабну корупційну схему із закупівлею БПЛА та засобів РЕБ.

                Серед фігурантів - чинний народний депутат, а також очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії. Зокрема ідеться про голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая.

                Кабінет міністрів України погодив звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА.

                А згодом Президент Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА за його заявою.

                Альона Уткіна

                ПолітикаКримінал та НП
                Спеціалізована антикорупційна прокуратура
                Закарпатська область
                Національна гвардія України
                Національне антикорупційне бюро України
                Володимир Зеленський
                Україна
                Ужгород