Тримання під вартою або 30 мільйонів застави: голові Мукачівської РДА обрали запобіжний захід за підозрою у схемі з закупівлями БПЛА

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою голові Мукачівської РДА, одного з фігурантів гучної справи про корупцію під час закупівель дронів і засобів РЕБ. Також є можливість внесення застави у понад 30 млн гривень. Із зобов'язанням здати паспорти, не залишати межі Закарпатської області та носити електронний браслет, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 10 тисяч прожиткових мінімумів, що становить 30 млн 280 грн - повідомив суддя у залі суду.

Також за рішенням суду у разі внесення застави на підозрюваного покладаються такі зобов'язання:

прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП, які здійснюють досудове розслідування та слідчого судді;

не відлучатися з міста Ужгород та Закарпатської області без дозволу детектива;

повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП про зміну свого місця проживання та як постійного, так і тимчасового місця роботи;

віддати на зберігання до відповідних органів влади свої паспорти та виїзні документи;

утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками по справі;

не відвідувати військову частину 3018 Нацгвардії України;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила масштабну корупційну схему із закупівлею БПЛА та засобів РЕБ.

Серед фігурантів - чинний народний депутат, а також очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії. Зокрема ідеться про голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая.

Кабінет міністрів України погодив звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА.

А згодом Президент Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА за його заявою.