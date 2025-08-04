Тримання під вартою або 30 мільйонів застави: голові Мукачівської РДА обрали запобіжний захід за підозрою у схемі з закупівлями БПЛА
Київ • УНН
Суд обрав запобіжний захід голові Мукачівської РДА у вигляді тримання під вартою з можливістю застави понад 30 млн грн. Він є фігурантом справи про корупцію під час закупівель дронів і засобів РЕБ.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою голові Мукачівської РДА, одного з фігурантів гучної справи про корупцію під час закупівель дронів і засобів РЕБ. Також є можливість внесення застави у понад 30 млн гривень. Із зобов'язанням здати паспорти, не залишати межі Закарпатської області та носити електронний браслет, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 10 тисяч прожиткових мінімумів, що становить 30 млн 280 грн
Також за рішенням суду у разі внесення застави на підозрюваного покладаються такі зобов'язання:
- прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП, які
здійснюють досудове розслідування та слідчого судді;
- не відлучатися з міста Ужгород та Закарпатської
області без дозволу детектива;
- повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП про зміну
свого місця проживання та як постійного, так і тимчасового місця роботи;
- віддати на зберігання до відповідних органів влади
свої паспорти та виїзні документи;
- утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та
свідками по справі;
- не відвідувати військову частину 3018 Нацгвардії
України;
- носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила масштабну корупційну схему із закупівлею БПЛА та засобів РЕБ.
Серед фігурантів - чинний народний депутат, а також очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії. Зокрема ідеться про голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая.
Кабінет міністрів України погодив звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА.
А згодом Президент Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА за його заявою.