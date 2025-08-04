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Содержание под стражей или залог в 30 миллионов: главе Мукачевской РГА избрана мера пресечения по подозрению в схеме с закупками БПЛА

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Суд избрал меру пресечения главе Мукачевской РГА в виде содержания под стражей с возможностью залога более 30 млн грн. Он является фигурантом дела о коррупции при закупках дронов и средств РЭБ.

Содержание под стражей или залог в 30 миллионов: главе Мукачевской РГА избрана мера пресечения по подозрению в схеме с закупками БПЛА

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Мукачевской РГА, одному из фигурантов громкого дела о коррупции при закупках дронов и средств РЭБ. Также есть возможность внесения залога в более чем 30 млн гривен. С обязательством сдать паспорта, не покидать пределы Закарпатской области и носить электронный браслет, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 10 тысяч прожиточных минимумов, что составляет 30 млн 280 грн

- сообщил судья в зале суда.

Также по решению суда в случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие обязательства:

  • прибывать к детективам НАБУ, прокурорам САП, которые осуществляют досудебное расследование и следственного судьи;
    • не отлучаться из города Ужгород и Закарпатской области без разрешения детектива;
      • сообщать детективу НАБУ, прокурору САП об изменении своего места жительства и как постоянного, так и временного места работы;
        • отдать на хранение в соответствующие органы власти свои паспорта и выездные документы;
          • воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;
            • не посещать воинскую часть 3018 Нацгвардии Украины;
              • носить электронное средство контроля.

                Напомним

                Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупционную схему с закупкой БПЛА и средств РЭБ.

                Среди фигурантов - действующий народный депутат, а также руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии. В частности, речь идет о главе Мукачевской РГА Сергее Гайдае.

                Кабинет министров Украины согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА.

                А впоследствии Президент Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА по его заявлению.

                Алена Уткина

                политикаКриминал и ЧП
                Специализированная антикоррупционная прокуратура
                Закарпатская область
                Национальная гвардия Украины
                Национальное антикоррупционное бюро Украины
                Владимир Зеленский
                Украина
                Ужгород