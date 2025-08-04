Содержание под стражей или залог в 30 миллионов: главе Мукачевской РГА избрана мера пресечения по подозрению в схеме с закупками БПЛА
Киев • УНН
Суд избрал меру пресечения главе Мукачевской РГА в виде содержания под стражей с возможностью залога более 30 млн грн. Он является фигурантом дела о коррупции при закупках дронов и средств РЭБ.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Мукачевской РГА, одному из фигурантов громкого дела о коррупции при закупках дронов и средств РЭБ. Также есть возможность внесения залога в более чем 30 млн гривен. С обязательством сдать паспорта, не покидать пределы Закарпатской области и носить электронный браслет, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 10 тысяч прожиточных минимумов, что составляет 30 млн 280 грн
Также по решению суда в случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие обязательства:
- прибывать к детективам НАБУ, прокурорам САП, которые
осуществляют досудебное расследование и следственного судьи;
- не отлучаться из города Ужгород и Закарпатской
области без разрешения детектива;
- сообщать детективу НАБУ, прокурору САП об изменении
своего места жительства и как постоянного, так и временного места работы;
- отдать на хранение в соответствующие органы власти
свои паспорта и выездные документы;
- воздержаться от общения с другими подозреваемыми и
свидетелями по делу;
- не посещать воинскую часть 3018 Нацгвардии
Украины;
- носить электронное средство контроля.
Напомним
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупционную схему с закупкой БПЛА и средств РЭБ.
Среди фигурантов - действующий народный депутат, а также руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии. В частности, речь идет о главе Мукачевской РГА Сергее Гайдае.
Кабинет министров Украины согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА.
А впоследствии Президент Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА по его заявлению.