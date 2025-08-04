Содержание под стражей или залог в 30 миллионов: главе Мукачевской РГА избрана мера пресечения по подозрению в схеме с закупками БПЛА

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Мукачевской РГА, одному из фигурантов громкого дела о коррупции при закупках дронов и средств РЭБ. Также есть возможность внесения залога в более чем 30 млн гривен. С обязательством сдать паспорта, не покидать пределы Закарпатской области и носить электронный браслет, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 10 тысяч прожиточных минимумов, что составляет 30 млн 280 грн - сообщил судья в зале суда.

Также по решению суда в случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие обязательства:

прибывать к детективам НАБУ, прокурорам САП, которые осуществляют досудебное расследование и следственного судьи;

не отлучаться из города Ужгород и Закарпатской области без разрешения детектива;

сообщать детективу НАБУ, прокурору САП об изменении своего места жительства и как постоянного, так и временного места работы;

отдать на хранение в соответствующие органы власти свои паспорта и выездные документы;

воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;

не посещать воинскую часть 3018 Нацгвардии Украины;

носить электронное средство контроля.

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупционную схему с закупкой БПЛА и средств РЭБ.

Среди фигурантов - действующий народный депутат, а также руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии. В частности, речь идет о главе Мукачевской РГА Сергее Гайдае.

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА.

А впоследствии Президент Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА по его заявлению.