Корупція при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ: ексначальнику Рубіжанської МВА Юрченко обрано запобіжний захід

Екскерівнику Рубіжанської МВА Андрію Юрченку, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми із закупівлі БПЛА та РЕБ, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внести заставу в розмірі шістьох мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

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"Слідчий суддя ВАКС частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до начальника міської військової адміністрації запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 6 млн гривень застави", - йдеться в повідомленні.

В САП наголосили, що вирішується питання щодо оскарження запобіжного заходу.

Нагадаємо

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Серед фігурантів чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії. Останніх вже відсторонено від посади.

Вищий антикорупційний суд відправив народного депутата Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі вісім мільйонів гривень.

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка.