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Коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ: экс-начальнику Рубежанской ГВА Юрченко избрана мера пресечения

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Бывшему руководителю Рубежанской ГВА Андрею Юрченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью залога в шесть миллионов гривен. Его подозревают в причастности к коррупционной схеме по закупке БПЛА и РЭБ.

Коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ: экс-начальнику Рубежанской ГВА Юрченко избрана мера пресечения

Бывшему руководителю Рубежанской ГВА Андрею Юрченко, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме по закупке БПЛА и РЭБ, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в размере шести миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

"Следственный судья ВАКС частично поддержал позицию прокурора САП и применил к начальнику городской военной администрации меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 6 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

В САП отметили, что решается вопрос об обжаловании меры пресечения.

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Среди фигурантов действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии. Последние уже отстранены от должности.

Высший антикоррупционный суд отправил народного депутата Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции во время закупки дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере восьми миллионов гривен.

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко.

Павел Башинский

политикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Луганская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Рубежное
Владимир Зеленский
Украина
Беспилотный летательный аппарат