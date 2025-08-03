Президент України звільнив начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка. Про це інформує УНН з посиланням на розпорядження президента України №99/2025-рп від 2 серпня 2025 року, опубліковане на сайті Офісу президента.

Звільнити ЮРЧЕНКА Андрія Федоровича з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області - йдеться у документі.

Нагадаємо, Президент Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА за його заявою. Кабмін погодив звільнення Гайдая, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми із закупівлі БПЛА.