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Президент України звільнив начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка

Київ • УНН

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Президент Зеленський звільнив Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації. Розпорядження №99/2025-рп опубліковано на сайті Офісу президента.

Президент України звільнив начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка. Про це інформує УНН з посиланням на розпорядження президента України №99/2025-рп від 2 серпня 2025 року, опубліковане на сайті Офісу президента.  

Звільнити ЮРЧЕНКА Андрія Федоровича з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області

- йдеться у документі.

Нагадаємо, Президент Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА за його заявою. Кабмін погодив звільнення Гайдая, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми із закупівлі БПЛА.

Віта Зеленецька

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