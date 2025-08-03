Президент Украины уволил начальника Рубежанской ГВА Андрея Юрченко
Киев • УНН
Президент Зеленский уволил Андрея Юрченко с должности начальника Рубежанской городской военной администрации. Распоряжение №99/2025-рп опубликовано на сайте Офиса президента.
Президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко. Об этом информирует УНН со ссылкой на распоряжение президента Украины №99/2025-рп от 2 августа 2025 года, опубликованное на сайте Офиса президента.
Уволить ЮРЧЕНКО Андрея Федоровича с должности начальника Рубежанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области
Напомним, Президент Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА по его заявлению. Кабмин согласовал увольнение Гайдая, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме по закупке БПЛА.