Президент Украины уволил начальника Рубежанской ГВА Андрея Юрченко

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко. Об этом информирует УНН со ссылкой на распоряжение президента Украины №99/2025-рп от 2 августа 2025 года, опубликованное на сайте Офиса президента.

Уволить ЮРЧЕНКО Андрея Федоровича с должности начальника Рубежанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области - говорится в документе.

Напомним, Президент Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА по его заявлению. Кабмин согласовал увольнение Гайдая, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме по закупке БПЛА.