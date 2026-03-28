Масована атака рф на Одесу забрала життя вже двох людей
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Одеси загинули чоловік та жінка, ще 11 осіб поранено. Пошкоджено пологовий будинок, три заклади освіти та житлові будинки.
Масована атака рф на Одесу забрала життя вже 2 людей, відомо про 11 поранених, серед них 9-річна дитина, повідомили в Офісі Генпрокурора у суботу, пише УНН.
Деталі
Уночі 27 березня війська рф масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Удар по цивільній інфраструктурі тривав після опівночі й до ранку.
Унаслідок атаки загинули жінка і чоловік. Поранено ще 11 людей, серед них - 9-річний хлопчик
Усіх постраждалих госпіталізовано.
Як повідомляється, пошкоджено пологовий будинок, 3 навчальні заклади (з них 2 - дошкільні), 2 п’ятиповерхові житлові будинки, 1 десятиповерховий житловий будинок, 12 приватних будинків, щонайменше 10 автомобілів.
Розпочато розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Окупанти вдарили по пологовому будинку та приватному сектору в Одесі: багато поранених28.03.26, 03:29 • 8572 перегляди