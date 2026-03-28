"Доводить, що росія не хоче закінчувати війну": Зеленський відреагував на атаку рф понад 60 дронами на Одесу з пологовим будинком

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку рф на Одесу понад 60 дронами, пише УНН.

У ніч на сьогодні росіяни масовано вдарили по Одесі. Жодного військового сенсу, це суто терор проти звичайного цивільного життя. Було більше 60 ударних дронів у цьому ударі по місту. На жаль, багато пошкоджень. Серед обʼєктів, які постраждали, – пологовий будинок, звичайні житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "наші служби продовжують працювати й допомагати на місцях, де це потрібно. "На жаль, станом на зараз відомо, що одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Більше десяти людей поранені, і серед них є дитина. Були цієї ночі також удари по Полтавщині та Дніпровщині", - повідомив Президент.

Кожен такий удар доводить, що росія не хоче закінчувати війну. А отже, будь-яке послаблення тиску на неї небезпечне. А скоординована робота заради захисту людей і життя допомагатиме нам, допомагатиме обороні нашої країни та дипломатії. Дякую всім партнерам, які працюють разом з нами та підтримують наших людей. Працюємо з усіма і ми, щоб дати більше сили нашій країні та більше можливостей щодня й щоночі захищати життя в Україні - наші міста і села, нашу інфраструктуру. Спільний захист і скоординовані дії можуть спрацювати найкраще - наголосив Зеленський.

