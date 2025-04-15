Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про масований рух ворожих БпЛА в багатьох областях України. Жителів закликають до укриттів та пильності, особливо у північних та західних регіонах.
Внаслідок атаки БПЛА у Хмельницькій області пошкоджено готель та будинок, евакуйовано 40 людей. Під час рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл, пошкодивши магазин ритуальних послуг.
Після атаки російських дронів на Хмельницьку область троє людей госпіталізовані через погіршення здоров'я від стресу. Їхній стан задовільний, їм надають необхідну медичну допомогу.
На Хмельниччині було чутно звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників у Старокостянтинові, Пирятині та Умані.
У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну понад 80 повітряними цілями, включаючи ракети "Кинджал". Сили ППО збили 34 цілі, в тому числі 2 "Кинджали" та 32 ударні БпЛА.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку через зліт ворожого МіГ-31К. Зафіксовано швидкісні цілі на Старокостянтинів та Київ, у столиці та на Хмельниччині повідомляють про звуки вибухів.
Повітряні сили ЗСУ уточнили, що рф запустила 2 ракети "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова, а не 4, як повідомлялося раніше. У Хмельницькій області після попередження пролунали вибухи.
На Хмельниччині повідомили про звуки вибухів. Раніше Повітряні сили попереджали про пуск чотирьох ракет "Кинджал" з півдня у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.
ПС ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Кременчук. Зафіксовано зліт 2-х МіГ-31К з аеродрому в РФ та запуск "Кинджалів", також попереджено про 4 ракети на Старокостянтинів.
Зафіксовано пуски ракет "Кинджал" з півдня у напрямку Старокостянтинова. Повідомляється про чотири ракети, що прямують до міста, жителям рекомендовано негайно шукати укриття.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск трьох аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з території РФ. Ракети були спрямовані у бік Старокостянтинова Хмельницької області.
Вибухи чути в Хмельницькій області, повітряна тривога оголошена в багатьох регіонах, включаючи Київ, на тлі ракетної загрози.
Вибухи сталися в Хмельницькій області близько 4:00 ранку 7 червня, ймовірно, вони були викликані російськими крилатими ракетами і бойовими безпілотниками, націленими на цей район.
Російський винищувач МіГ-31К здійснив пуск ракети «Кинжал» з аеродрому Саваслейка в напрямку Івано-Франківської області України.
У Хмельницькій області України пролунали вибухи і була оголошена повітряна тривога через повідомлення про рух ударних безпілотників у напрямку Старокостянтинова.
У Старокостянтинові, що на Хмельниччині, внаслідок підриву запалу гранати травмувався 32-річний чоловік. Пристрій вибухнув у нього в руках, чоловіка госпіталізували до лікарні.
У п'ятницю вранці в Хмельницькій області пролунали вибухи, ймовірно, через російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до відключення електроенергії в кількох містах і селах.
У Хмельницькій області, Україна, повідомлялося про вибухи в умовах повітряної тривоги та підозри на рух безпілотників "Шахід" у напрямку Старокостянтинова.
Військово-повітряні сили України повідомили про виявлення декількох безпілотників, що рухаються на півдні Хмельницької та Харківської областей.