Старокостянтинів

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 3300 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 6504 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30072 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 160752 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 139021 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141849 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136278 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136054 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196724 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77734 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 48390 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 61632 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 68060 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 59141 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 39697 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 3300 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 2518 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 18137 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 27740 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 60148 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 9566 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 14023 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15840 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111430 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112935 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Старокостянтинів

Новини по темi

Зафіксована масована атака БпЛА: загроза для багатьох областей України

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про масований рух ворожих БпЛА в багатьох областях України. Жителів закликають до укриттів та пильності, особливо у північних та західних регіонах.

Суспільство • 14 березня, 23:36 • 80811 перегляди

На Хмельниччині ворог завдав повторний удар під час рятувальних робіт: ДСНС показала наслідки

Внаслідок атаки БПЛА у Хмельницькій області пошкоджено готель та будинок, евакуйовано 40 людей. Під час рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл, пошкодивши магазин ритуальних послуг.

Війна • 24 жовтня, 09:39 • 14979 перегляди

Через стрес погіршилось здоров'я: на Хмельниччині після атаки рф госпіталізували трьох людей

Після атаки російських дронів на Хмельницьку область троє людей госпіталізовані через погіршення здоров'я від стресу. Їхній стан задовільний, їм надають необхідну медичну допомогу.

Війна • 24 жовтня, 08:59 • 17950 перегляди

На Хмельниччині повідомили про вибухи на тлі попередження ПС ЗСУ про загрозу ворожих дронів

На Хмельниччині було чутно звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників у Старокостянтинові, Пирятині та Умані.

Війна • 19 жовтня, 08:16 • 30712 перегляди

Над Україною збили два "Кинджали" та 32 ударні дрони

У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну понад 80 повітряними цілями, включаючи ракети "Кинджал". Сили ППО збили 34 цілі, в тому числі 2 "Кинджали" та 32 ударні БпЛА.

Війна • 7 жовтня, 08:20 • 17773 перегляди

В Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К. У Києві та на Хмельниччині повідомили про вибухи

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку через зліт ворожого МіГ-31К. Зафіксовано швидкісні цілі на Старокостянтинів та Київ, у столиці та на Хмельниччині повідомляють про звуки вибухів.

Війна • 7 жовтня, 05:37 • 14925 перегляди

Не чотири, а два "Кинджала": у Повітряних Силах уточнили про ворожу атаку у напрямку Старокостянтинова

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що рф запустила 2 ракети "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова, а не 4, як повідомлялося раніше. У Хмельницькій області після попередження пролунали вибухи.

Війна • 27 вересня, 14:24 • 43937 перегляди

На Хмельниччині чути вибухи після попередження про пуск ракет "Кинджал"

На Хмельниччині повідомили про звуки вибухів. Раніше Повітряні сили попереджали про пуск чотирьох ракет "Кинджал" з півдня у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

Війна • 27 вересня, 14:08 • 16720 перегляди

Повітряні сили попередили про швидкісну ворожу ціль на Кременчук

ПС ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Кременчук. Зафіксовано зліт 2-х МіГ-31К з аеродрому в РФ та запуск "Кинджалів", також попереджено про 4 ракети на Старокостянтинів.

Війна • 27 вересня, 14:07 • 16249 перегляди

У ПС ЗСУ попередили про ракети "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова

Зафіксовано пуски ракет "Кинджал" з півдня у напрямку Старокостянтинова. Повідомляється про чотири ракети, що прямують до міста, жителям рекомендовано негайно шукати укриття.

Війна • 27 вересня, 14:03 • 16929 перегляди

Вдень рф випустила три ракети "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск трьох аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з території РФ. Ракети були спрямовані у бік Старокостянтинова Хмельницької області.

Війна • 26 вересня, 10:10 • 59316 перегляди

Вибухи пролунали на Хмельниччині - ЗМІ

Вибухи чути в Хмельницькій області, повітряна тривога оголошена в багатьох регіонах, включаючи Київ, на тлі ракетної загрози.

Війна • 11 липня, 18:07 • 24385 перегляди

На Хмельниччині пролунали вибухи

Вибухи сталися в Хмельницькій області близько 4:00 ранку 7 червня, ймовірно, вони були викликані російськими крилатими ракетами і бойовими безпілотниками, націленими на цей район.

Війна • 7 червня, 01:23 • 33870 перегляди

Росіяни запустили "Кинджал" з винищувача МіГ-31К - Повітряні Сили

Російський винищувач МіГ-31К здійснив пуск ракети «Кинжал» з аеродрому Саваслейка в напрямку Івано-Франківської області України.

Війна • 26 травня, 01:54 • 82945 перегляди

У Хмельницькій області було чути вибухи

У Хмельницькій області України пролунали вибухи і була оголошена повітряна тривога через повідомлення про рух ударних безпілотників у напрямку Старокостянтинова.

Війна • 26 травня, 01:34 • 62456 перегляди

На Хмельниччині внаслідок підриву запалу гранати травмувався чоловік: його госпіталізували

У Старокостянтинові, що на Хмельниччині, внаслідок підриву запалу гранати травмувався 32-річний чоловік. Пристрій вибухнув у нього в руках, чоловіка госпіталізували до лікарні.

Кримінал та НП • 3 травня, 11:45 • 20584 перегляди

На Хмельниччині було чути звуки вибухів

У п'ятницю вранці в Хмельницькій області пролунали вибухи, ймовірно, через російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до відключення електроенергії в кількох містах і селах.

Суспільство • 22 березня, 03:40 • 47440 перегляди

На Хмельниччині лунають звуки вибухів

У Хмельницькій області, Україна, повідомлялося про вибухи в умовах повітряної тривоги та підозри на рух безпілотників "Шахід" у напрямку Старокостянтинова.

Війна • 14 березня, 20:26 • 80613 перегляди

Кілька груп безпілотників виявлено на півдні Хмельницької та Харківської областей

Військово-повітряні сили України повідомили про виявлення декількох безпілотників, що рухаються на півдні Хмельницької та Харківської областей.

Війна • 5 березня, 22:46 • 100863 перегляди