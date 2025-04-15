Старокостянтинів

У ПС ЗСУ попередили про ракети "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова

Зафіксовано пуски ракет "Кинджал" з півдня у напрямку Старокостянтинова. Повідомляється про чотири ракети, що прямують до міста, жителям рекомендовано негайно шукати укриття.