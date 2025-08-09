$41.460.00
До чверті проб води на пляжах не відповідає нормам: де можна і не можна купатися

Київ • УНН

 • 802 перегляди

МОЗ України повідомило, що 24% проб води у місцях купання не відповідають мікробіологічним показникам. Зі 104 відібраних проб 25 виявились забрудненими.

До чверті проб води на пляжах не відповідає нормам: де можна і не можна купатися

В Україні 24% проб води у місцях купання не відповідають нормам за мікробіологічними показниками, повідомили у МОЗ України у суботу, пише УНН.

Деталі

"Зі 104 проб води, відібраних 01-07 серпня 2025 року з річок і водойм у межах офіційних пляжних зон в Україні, 25 проб (24,0%) не відповідала санітарним нормам на мікробіологічні показники", - ідеться у повідомленні.

Також упродовж 01-07 серпня 2025 року досліджено 68 проб води з річок і водойм у межах офіційних пляжів на хімічні показники, "з них 25 проб (36,8%) не відповідають нормам", зазначили у МОЗ.

Де можна купатися 

Станом на 1 серпня якість води на пляжах безпечна для населення та відповідає встановленим нормам:

м. Київ: у Дніпровському районі у межах пляжів "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний" та "Тельбін"; безпечна за мікробіологічними показниками – у межах "Райдуга" на р. Дніпро, пляжу "Троєщина" на річці Десенка, "Острів Оболонь" в Оболонському районі. Водночас офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.

Волинська область: у межах пляжів міст Луцька, Нововолинська, селища Любешева, пляжів загального користування у Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь та в урочищі Гряда, міста Ковель на р. Турія.

Дніпропетровська область: у межах пляжів "Сагайдак", "Парк культури та відпочинку Придніпровський" і на Монастирському острові міста Дніпра, у межах пляжу в зоні набережної міста Кам’янське, у межах пляжу міста Зеленодольськ; безпечна за мікробіологічними показниками у межах пляжів міст Самар і Павлоград. Водночас пляжі на Дніпропетровщині офіційно не відкриті. 

Івано-Франківська область: у межах пляжів Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.

Київська область: у межах пляжу дитячого "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району, з міського пляжу в місті Переяслав. Водночас пляжі на Київщині офіційно не відкриті.

Кіровоградська область: на пляжі у селищі Вільне Світловодського району на озері "Голубе", пляжі "Гайворонський" міста Гайворон на р. Південний Буг, на пляжах селища Новоархангельськ Голованівського району на р. Синюха.

Львівська область: у межах пляжів у містах Моршин та Перемишляни, міста Золочів на озері Молодіжне, на р. Верещиця в селі Верещиця Яворівського району, селищах Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі; за мікробіологічними показниками у межах пляжів на озері Задорожнє с. Вербіж Миколаївської ОТГ.

Миколаївська область: відповідає за мікробіологічними показниками у межах пляжів міста Південноукраїнськ, пляжу "Стрілка" у Миколаєві на р. Інгул, Нова Одеса на р. Південний Буг, пляжу "Райдуга" міста Первомайськ; а також у межах пляжу "Чайка" у Миколаєві на Дніпро-Бузькому лимані. Водночас на водних об’єктах Миколаївщини заборонено купатися відповідно до розпорядження ОВА.

Одеська область: у межах пляжів Одеси "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Аркадія", "Дельфін", 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану безпечна для населення; безпечна для населення та відповідає за мікробіологічними показниками в Одеському районі — у межах пляжів села Сичавка Південнівської ОТГ; "Загар" та "Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ; у Білгород-Дністровському районі у селищі Затока, сіл Курортне, Велика Балабанівка, пляжів "Росєйка" і "Катранка" у селищі Сергіївка; в Ізмаїльському районі — у селі Приморське, "Центрального пляжу" міста Чорноморськ.   

Станом на 07.08.2025 р. у м. Одеса на 8 міських пляжах ("Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 14 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану) відкриті та функціонують 32 орендних приватних пляжі. Також відкрито 2 пляжі в Одеській області: 1 пляж у м. Чорноморськ ("Центральний") та 1 в Ізмаїльському районі (селище Приморське). У Білгород-Дністровському районі пляжі не відкрито.

Полтавська область: у Полтавському районі: на пляжах міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на р. Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі, міста Гадяч на р. Псел.

Рівненська область: у межах пляжів у місті Дубровиця Сарненського району на р. Горинь; у межах пляжу громадського міста Здолбунів на ставі Малопроточному, села Обарів та селищ Гоща Рівненського району; безпечна за мікробіологічними показниками у межах пляжу міста Здолбунів на р. Устя, пляжу міського міста Млинів Дубенського району.

Тернопільська область: на пляжі у місті Тернопіль, селищі Залізці Тернопільського району.

Хмельницька область: у межах міського пляжу в місті Славута на р. Богушівка, на пляжах міст Красилів, Шепетівка, Полонне на р. Хомора, Старокостянтинів, пляжу вілли "Дві ріки" у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на р. Мукша, міського пляжу в місті Ізяслав на р. Горинь.

Черкаська область: у межах пляжів міст Черкаси та Багачеве.

Чернівецька область: у межах пляжів м. Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала Чернівецького району.

Чернігівська область: у межах міського пляжу "Золотий берег" м. Чернігова.

Де не можна купатися

Станом на 8 серпня не можна купатися через невідповідність якості води:

м. Київ: за мікробіологічними показниками: у Дніпровському районі – пляжі "Передмістна слобідка", "Центральний" на р. Дніпро, у Деснянському районі – пляж "Чорторий" у парку "Муромець", пляж "Галерний" у Голосіївському районі, "Вербний", "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії в Оболонському районі.

Вінницька область: станом на 08.08.2025 проби не відбиралися, станом на 11.07.2025 – за мікробіологічними та хімічними показниками: пляжі "Хімік", "Гонти", "Центральний" у м. Вінниця на р. Південний Буг.

Дніпропетровська область: за мікробіологічними показниками: пляжів міст Верхньодніпровськ, Жовті води, Кривий Ріг на річці Інгулець та річці Саксагань.

Житомирська область: за мікробіологічними та хімічними показниками: пляж у м. Коростень (р. Уж), дитячий та дорослий пляжі у Гідропарку в м. Житомир на р. Тетерів, пляж у м. Звягель на вул. Богуна (р. Случ).

Київщина: за мікробіологічними показниками: міський пляж "Центральний" у Білій Церкві.

Кіровоградська область: за мікробіологічними показниками: пляж "Світловодський" у місті Світловодськ на р. Дніпро.

Полтавська область: за мікробіологічними показниками: пляжі міста Кременчук на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик, міста Миргород на р. Хорол.

Рівненська область: за мікробіологічними та хімічними показниками: міський пляж у м. Рівне (оз. Басів Кут).

Тернопільська область: за мікробіологічними показниками: пляж в місті Хоростків Чортківського району біля урочища Дубина Чортківського району.

Хмельницька область: за мікробіологічними показниками: пляж міста Нетішин; за мікробіологічними та хімічними показниками: міський пляж у м. Хмельницькому.

Чернівецька область: за мікробіологічними показниками: міський пляж у м. Чернівці.

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційно зареєстровані річкові пляжі відсутні. Інформацію про якість води у місцях відпочинку біля водойм рекреаційного та оздоровчого призначення можна знайти на сайтах обласних установ або у місцевих засобах масової інформації.

У зв’язку з воєнною ситуацією та загрозою для населення у 2025 році в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях місцеві органи виконавчої влади не відкриватимуть зони відпочинку на водних об’єктах.

Доповнення

У МОЗ закликали пам’ятати: відпочивати та купатися можна лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях. "Такі місця визначаються рішеннями обласних військових адміністрацій або органів місцевого самоврядування", - наголосили у МОЗ.

У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій, 70 людей захворіли22.07.25, 15:59 • 79081 перегляд

СуспільствоЗдоров'яЛайфхак
