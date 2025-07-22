У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій, 70 людей захворіли

В Україні за тиждень з 14 по 20 липня зареєстровано три спалахи гострих кишкових інфекцій: у Запорізькій, в Івано-Франківській та у Львівській областях. Усі 70 захворілих, з яких 19 дітей, отримали всю необхідну медичну допомогу в медичних закладах, пише УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Кількість захворювань на гострі кишкові інфекції прогнозовано зростає влітку, тому медики нагадують правила профілактики та перші симптоми за яких потрібно звертатися до лікарів якомога швидше - зазначили в МОЗ.

У Міністерстві також закликали не забувати про профілактику:

• дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки та продукти;

• не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;

• мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;

• не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.

У МОЗ також нагадали, що кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

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Симптоми ГКІ, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

• сухість у роті та горлі;

• підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

• переймоподібні болі в животі;

• незначне сечовипускання або його відсутність.

Довідково

Найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають готові страви та кондитерські вироби, молоко і молочні продукти, яйця.

Збудники кишкових інфекцій найчастіше містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах. Ризики інфікування зростають, коли порушуються умови зберігання таких продуктів. Наприклад, при недотриманні температурного режиму, строків придатності або правил транспортування.

Щоб запобігти зараженню, усі продукти слід ретельно мити, а їжу тваринного походження — обов’язково піддавати достатній термічній обробці перед вживанням.

Доповнення

Епідемічний сезон 2024/2025 офіційно завершився. На ГРВІ перехворіли понад 4,6 млн українців, з них більше половини - діти, рівень захворюваності на COVID-19 знизився у 7,4 раза.