В Центрі громадського здоров’я повідомили, чи новий штам COVID-19 виявлено в Україні

Наразі в Україні не зафіксовано циркуляцію нового штаму COVID-19 – Nimbus. Проте вірогідність появи існує враховуючи активні міграційні процеси. Про це журналісту УНН повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ.

Враховуючи активні міграційні процеси, існує вірогідність появи в Україні нового штам COVID-19. Лабораторія Центру постійно проводить моніторингові дослідження зразків від хворих на COVID-19 у разі їх реєстрації. Станом на сьогодні циркуляція нового штаму не встановлена - повідомили в ЦГЗ.

Ситуація з COVID-19 в Україні

В ЦГЗ зазначили, що за даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров’я і Європейського центру профілактики та контролю захворювань за 23 тиждень 2025 (2–8 червня) значення показників активності вірусів SARS-CoV-2 за даними епіднагляду, зростають, проте варіюються між країнами європейського регіону.

Також в ЦГЗ МОЗ нагадали, що поступово епідемічний процес COVID-19 набуває властивостей, характерних для сезонних респіраторних інфекцій, наприклад: зростання частки дітей серед захворілих, формування осінньо-весняної сезонності.

І, як притаманно респіраторним інфекціям, віруси SARS-CoV-2 влітку не зникають повністю, але поширення їх зазвичай зменшується порівняно з осінньо-зимовим періодом. Спалахи можуть траплятися і влітку, особливо при появі нових варіантів або низькому рівні імунітету в населення - повідомили в ЦГЗ.

Ситуація з ГРВІ в Україні

В Центрі громадського здоров’я заявляють, що наразі захворюваність на COVID-19 в Україні суттєво не впливає на перебіг епідемічного процесу ГРВІ.

"Станом на 24 тиждень 2025 року (09-15.06) питома вага серед загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ становила 0,2%, найбільш вразлива група осіб віком 30-64 років. Необхідно зазначити, що на фоні зменшення кількості пацієнтів із легкою формою перебігу хвороби, зростає коефіцієнт госпіталізації, - повідомили в ЦГЗ.

Зазначається, що на 24 тижні цей показник становить 55,5%, що свідчить про звернення за медичною допомогою вже при суттєвому погіршенні стану здоров’я, що збільшує число госпіталізацій в інфекційні стаціонари і відділення інтенсивної терапії та реанімації закладів охорони здоров’я та свідчить про зростання тягаря хвороб.

"Значна частка таких пацієнтів підтверджує необхідність проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо важливості профілактичної імунізації проти COVID-19 як міри індивідуального захисту, особливо – серед осіб груп ризику", - заявили в ЦГЗ.

У США вакцини від COVID-19 більше не рекомендуються дітям та вагітним

Доповнення

Як повідомлялося, новий штам COVID Nimbus (NB.1.8.1) наразі швидко поширюється по всьому світу і перебуває під пильним наглядом Всесвітньої організації охорони здоров'я.