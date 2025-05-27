У США вакцини від COVID-19 більше не рекомендуються дітям та вагітним

Міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший у вівторок оголосив, що вакцини від COVID-19 більше не рекомендуються здоровим дітям і вагітним жінкам, передає УНН з посиланням на АР.

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У 58-секундному відео, розміщеному на сайті соціальних мереж X, Кеннеді сказав, що він видалив щеплення від COVID-19 з рекомендацій Центрів з контролю та профілактики захворювань для цих груп. У відео не було нікого з CDC, і посадові особи CDC переадресували питання про оголошення Кеннеді та Міністерству охорони здоров'я та соціальних служб США.

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Чиновники охорони здоров'я США, дотримуючись рекомендацій експертів з інфекційних захворювань, закликають проводити щорічну ревакцинацію від COVID-19 для всіх американців віком від 6 місяців і старше.

Консультативна група CDC має зібратися в червні, щоб дати рекомендації щодо осінніх щеплень. Серед її варіантів — рекомендувати щеплення для груп високого ризику, але при цьому надати людям з низьким ризиком можливість вакцинуватися.

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