Роберт Ф. Кеннеді-молодший

Наука під загрозою: голова Нобелівського комітету попереджає, що тиск на вільні дослідження зростає

Голова Нобелівського комітету висловила занепокоєння через утиски науковців та скорочення фінансування науки. Це відбувається на тлі політичних суперечок і може загрожувати свободі досліджень.