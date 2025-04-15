Роберт Ф. Кеннеді-молодший

Діабет у вагітних збільшує ризик порушень розвитку мозку у дітей на 28%, зокрема аутизму та СДУГ. Ризик вищий при діабеті до вагітності.
В американських установах охорони здоров'я почались скорочення у рамках реорганізації. Очікується, що буде звільнено до 10 000
осіб через реформування міністерства.
Міністерство охорони здоров'я США планує скоротити 10 000 посад через реструктуризацію та скасування програм. Це зменшить штат з 82 000 до 62 000 співробітників.
Голова Нобелівського комітету висловила занепокоєння через утиски науковців та скорочення фінансування науки. Це відбувається на
тлі політичних суперечок і може загрожувати свободі досліджень.
Міністр охорони здоров'я США стверджує, що телефони викликають рак, погіршують успішність і призводять до вживання наркотиків. Франція також планує заборону для дітей до 15 років.