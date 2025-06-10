Міністр охорони здоров'я США звільнив весь Консультативний комітету з практики імунізації

Міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший звинуватив членів консультативного комітету з питань вакцинації CDC у наявності "чисельних" конфліктів інтересів. Урядовець звільнив їх, пообіцявши замінити їх своїми співробітниками.. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

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Консультативний комітет з практики імунізації (ACIP) - найважливіший науковий комітет, який консультує Центри з контролю та профілактики захворювань з питань використання вакцин.

Його рішення викликали критику з боку різних політичних та владних груп у США, які вважають, що таке рішення може поставити під загрозу майбутнє використання вакцин у Штатах. Провідні лікарі країни засудили рішення щодо усунення всіх 17 членів комісії.

Президент і генеральний директор організації Resolve to Save Lives і колишній директор Центру з контролю та профілактики захворювань Том Фріден, звинуватив Кеннеді в "політизації" Консультативного комітету, попередивши, що це може підірвати довіру суспільства, створену роками прихильності та напруженої роботи.

Ми озирнемося на це як на серйозну помилку, яка принесла в жертву десятиліття наукової суворості, підірвала довіру громадськості та відчинила двері для сторонніх теорій, а не фактів - додав він.

Та Кеннеді наполягає на тому, що рішення було прийнято обґрунтовано, оскільки у кількох членів Комітету було багато конфліктів інтересів, доки вони були на посаді.

Члени Консультативного комітету з практики імунізації, за законом, зобов'язані заявляти про будь-які потенційні конфлікти, а також про ділові інтереси, що виникають у період їхньої роботи. Вони також повинні повідомляти про можливі конфлікти на початку кожного публічного засідання.

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Незважаючи на те, що цей Комітет зазвичай не розглядається як партійний, усі його члени були призначені Байденом.

Міністр охорони здоров'я заявив у своїй статті для Wall Street Journal, що адміністрація Трампа не могла призначити нових членів до 2028 року, не прибравши нинішній склад. А тепер має відкритий шлях для реалізації цього завдання.

Нагадаємо

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа розірвала контракт на 590 млн доларів з Moderna на розроблення вакцини від пташиного грипу. Уряд США відмовився від розробки вакцини проти цього вірусу.