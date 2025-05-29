Адміністрація Трампа розірвала контракт на 590 млн доларів з Moderna на розроблення вакцини від пташиного грипу

Уряд США відмовляється від того, що може бути одним із найефективніших інструментів для боротьби зі спалахом пташиного грипу, вважають у Центрі безпеки охорони здоров'я Джонса Гопкінса.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Адміністрація США у середині цього тижня скасувала контракт вартістю 590 мільйонів доларів з лабораторією Moderna на розробку вакцини проти пташиного грипу на основі месенджерної РНК (мРНК).

Це черговий антивакцинальний захід, вжитий генеральним хірургом Робертом Ф. Кеннеді-молодшим, відомим своєю риторикою, що ставить під сумнів науку, зазначають фахівці.

Скасування означає, що уряд відмовляється від того, що могло б бути одним з найбільш ефективних і швидких інструментів боротьби зі спалахом пташиного грипу - сказав Амеш Адальджа, старший науковий співробітник Центру охорони здоров'я Джона Хопкінса,

Він додав, що це протилежний підхід, якого дотримувався Трамп, проводячи операцію Warp Speed для боротьби з COVID-19.

Довідка

Компанія Moderna оголосила в середу про скасування гранту у розмірі 590 мільйонів доларів США, а також права на придбання доз, від Міністерства охорони здоров'я США (HSS), одночасно оприлюднивши позитивні результати клінічного випробування на 300 людях.

Хоча припинення фінансування HSS додає невизначеності, ми задоволені сильною імунною відповіддю [...], що спостерігається в цьому проміжному аналізі - повідомив генеральний директор Moderna Стефан Бансель у своїй заяві.

Компанія розраховує на дохід від нових мРНК-щеплень, включаючи вакцину проти пташиного грипу та експериментальну комбіновану вакцину проти COVID-грипу, щоб компенсувати спад попиту на вакцину проти COVID після пандемії.

Нагадаємо

Після вакцинації від COVID-19 вакцинами Pfizer чи Moderna може збільшуватися ризик низки захворювань. Зокрема, ризик міокардиту може збільшитися в 6,1 раза.

Головний інфекціоніст України, заслужений лікар, професор Ольга Голубовська посилається на масштабне міжнародне дослідження, в якому взяло участь 99 мільйонів людей.

У дослідженні автори зосередилися на трьох найбільш застосовуваних вакцинах - Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) і Oxford/Astra Zeneca/Serum Institute of India (ChAdOx1).

У США почались масові скорочення, у рамках запланованної Кеннеді-молодшим реструктуризації галузі охорони здоров'я