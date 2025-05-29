Администрация Трампа разорвала контракт на 590 млн долларов с Moderna на разработку вакцины от птичьего гриппа

Правительство США отказывается от того, что может быть одним из самых эффективных инструментов для борьбы со вспышкой птичьего гриппа, считают в Центре безопасности здравоохранения Джонса Хопкинса.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Администрация США в середине этой недели отменила контракт стоимостью 590 миллионов долларов с лабораторией Moderna на разработку вакцины против птичьего гриппа на основе мессенджерной РНК (мРНК).

Это очередной антивакцинальное мероприятие, предпринятое генеральным хирургом Робертом Ф. Кеннеди-младшим, известным своей риторикой, ставящей под сомнение науку, отмечают специалисты.

Отмена означает, что правительство отказывается от того, что могло бы быть одним из наиболее эффективных и быстрых инструментов борьбы со вспышкой птичьего гриппа - сказал Амеш Адальджа, старший научный сотрудник Центра здравоохранения Джона Хопкинса,

Он добавил, что это противоположный подход, которого придерживался Трамп, проводя операцию Warp Speed для борьбы с COVID-19.

Справка

Компания Moderna объявила в среду об отмене гранта в размере 590 миллионов долларов США, а также права на приобретение доз, от Министерства здравоохранения США (HSS), одновременно обнародовав положительные результаты клинического испытания на 300 людях.

Хотя прекращение финансирования HSS добавляет неопределенности, мы удовлетворены сильным иммунным ответом [...], наблюдаемым в этом промежуточном анализе - сообщил генеральный директор Moderna Стефан Бансель в своем заявлении.

Компания рассчитывает на доход от новых мРНК-прививок, включая вакцину против птичьего гриппа и экспериментальную комбинированную вакцину против COVID-гриппа, чтобы компенсировать спад спроса на вакцину против COVID после пандемии.

Напомним

После вакцинации от COVID-19 вакцинами Pfizer или Moderna может увеличиваться риск ряда заболеваний. В частности, риск миокардита может увеличиться в 6,1 раза.

Главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская ссылается на масштабное международное исследование, в котором приняло участие 99 миллионов человек.

В исследовании авторы сосредоточились на трех наиболее применяемых вакцинах - Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и Oxford/Astra Zeneca/Serum Institute of India (ChAdOx1).

В США начались массовые сокращения, в рамках запланированной Кеннеди-младшим реструктуризации отрасли здравоохранения