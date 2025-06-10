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Министр здравоохранения США уволил весь Консультативный комитет по практике иммунизации

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Министр здравоохранения США обвинил членов комитета по вакцинации в конфликтах интересов и уволил их. Это решение вызвало критику и обвинения в политизации комитета.

Министр здравоохранения США уволил весь Консультативный комитет по практике иммунизации

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший обвинил членов консультативного комитета по вопросам вакцинации CDC в наличии "многочисленных" конфликтов интересов. Чиновник уволил их, пообещав заменить их своими сотрудниками. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) - важнейший научный комитет, консультирующий Центры по контролю и профилактике заболеваний по вопросам использования вакцин.

Его решения вызвали критику со стороны различных политических и властных групп в США, которые считают, что такое решение может поставить под угрозу будущее использования вакцин в Штатах. Ведущие врачи страны осудили решение об устранении всех 17 членов комиссии.

Президент и генеральный директор организации Resolve to Save Lives и бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден, обвинил Кеннеди в "политизации" Консультативного комитета, предупредив, что это может подорвать доверие общества, созданное годами приверженности и напряженной работы.

Мы оглянемся на это как на серьезную ошибку, которая принесла в жертву десятилетия научной строгости, подорвала доверие общественности и открыла двери для посторонних теорий, а не фактов

 - добавил он.

Но Кеннеди настаивает на том, что решение было принято обоснованно, поскольку у нескольких членов Комитета было много конфликтов интересов, пока они были на должности.

Члены Консультативного комитета по практике иммунизации, по закону, обязаны заявлять о любых потенциальных конфликтах, а также о деловых интересах, возникающих в период их работы. Они также должны сообщать о возможных конфликтах в начале каждого публичного заседания.

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Несмотря на то, что этот Комитет обычно не рассматривается как партийный, все его члены были назначены Байденом.

Министр здравоохранения заявил в своей статье для Wall Street Journal, что администрация Трампа не могла назначить новых членов до 2028 года, не убрав нынешний состав. А теперь имеет открытый путь для реализации этой задачи.

Напомним

Ранее администрация президента США Дональда Трампа разорвала контракт на 590 млн долларов с Moderna на разработку вакцины от птичьего гриппа. Правительство США отказалось от разработки вакцины против этого вируса.

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Ассошиэйтед Пресс
Центры по контролю и профилактике заболеваний
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
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