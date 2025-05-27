В США вакцины от COVID-19 больше не рекомендуются детям и беременным

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший во вторник объявил, что вакцины от COVID-19 больше не рекомендуются здоровым детям и беременным женщинам, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

В 58-секундном видео, размещенном на сайте социальных сетей X, Кеннеди сказал, что он удалил прививки от COVID-19 из рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний для этих групп. В видео не было никого из CDC, и должностные лица CDC переадресовали вопросы об объявлении Кеннеди и Министерству здравоохранения и социальных служб США.

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Чиновники здравоохранения США, следуя рекомендациям экспертов по инфекционным заболеваниям, призывают проводить ежегодную ревакцинацию от COVID-19 для всех американцев в возрасте от 6 месяцев и старше.

Консультативная группа CDC должна собраться в июне, чтобы дать рекомендации относительно осенних прививок. Среди ее вариантов — рекомендовать прививки для групп высокого риска, но при этом предоставить людям с низким риском возможность вакцинироваться.

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