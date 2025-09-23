$41.380.13
Акції Kenvue різко впали після заяв Трампа про зв’язок парацетамолу з аутизмом

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Акції Kenvue, виробника Тайленолу, впали на 7% після заяв Дональда Трампа про зв'язок препарату з аутизмом. FDA також розглядає зміни до маркування парацетамолу щодо можливих ризиків.

Акції Kenvue різко впали після заяв Трампа про зв’язок парацетамолу з аутизмом

Акції виробника препарату Tylenol (активна речовина – парацетамол), компанії Kenvue, впали в понеділок після повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп пов’язав вживання препарату вагітними жінками з ризиком розвитку аутизму. Про це повідомляє Financial Time, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що вартість акцій Kenvue впала на 7% до найнижчого рівня з часу її відокремлення від материнської компанії Johnson & Johnson.

Tylenol утримує значну частку ринку парацетамолу в США і є найвідомішим брендом цього препарату в країні.

За словами Трампа, вагітним жінкам і немовлятам не слід приймати Тайленол. "Просто не приймайте його, якщо в цьому немає крайньої потреби. Боріться з усіх сил, щоб уникнути його вживання", – сказав він на заході в Білому домі.

Тим часом Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) повідомило, що розпочало процедуру зміни маркування парацетамолу з попередженням про можливі підвищені ризики розвитку аутизму й розладів уваги. Регулятор також надіслав листа лікарям, у якому рекомендував медикам зважати на мінімізацію застосування парацетамолу під час вагітності під час лікування незначних підвищень температури.

Доповнення

На початку місяця акції Kenvue вже впали до найнижчого рівня більш ніж за рік після повідомлення The Wall Street Journal про те, що міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший планує оприлюднити зв’язок між вживанням Tylenol вагітними та аутизмом. Кеннеді заявив, що планує опублікувати дані про причини аутизму до кінця вересня.

Кеннеді вже публічно висловлював скептицизм щодо деяких широко вживаних препаратів та їхнього впливу на здоров’я, зокрема щодо вакцин.

Видання зазначає, що побоювання з приводу ацетамінофену як можливого чинника розвитку аутизму циркулюють давно. Юристи вже подали позови проти Kenvue з вимогами визнати зв’язок Tylenol з аутизмом та синдромом дефіциту уваги, але суди ці справи відхилили.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що FDA надасть рекомендації щодо можливого зв'язку між вживанням ацетамінофену вагітними та підвищеним ризиком аутизму у дітей. Жінкам радять обмежити використання Tylenol під час вагітності без медичної необхідності, хоча експерти зазначають суперечливість наукових даних.

Ольга Розгон

Здоров'яНовини Світу
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Financial Times
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки