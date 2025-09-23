$41.250.00
22 вересня, 20:12
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Знеболювальний препарат підвищує ризик аутизму у дітей - Трамп

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив, що FDA надасть рекомендації щодо можливого зв'язку між вживанням ацетамінофену вагітними та підвищеним ризиком аутизму у дітей. Жінкам радять обмежити використання Tylenol під час вагітності без медичної необхідності, хоча експерти зазначають суперечливість наукових даних.

Знеболювальний препарат підвищує ризик аутизму у дітей - Трамп

У понеділок, 22 вересня, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) надасть лікарям рекомендації щодо можливого зв’язку між вживанням ацетамінофену (Tylenol) вагітними та підвищеним ризиком розвитку аутизму у дітей. Про це інформує CNN з посиланням на трансляцію події, яку вів Білий дім, передає УНН.

Деталі

За словами американського лідера, жінкам радять "обмежити використання Tylenol під час вагітності, якщо немає медичної необхідності", наприклад у разі гарячки.

Наполегливо рекомендують жінкам обмежити застосування Tylenol під час вагітності, якщо немає медичної необхідності

- зауважив Дональд Трамп.

Водночас експерти наголошують, що аутизм зумовлений низкою факторів, і наукові дані щодо впливу ацетамінофену під час вагітності залишаються суперечливими.

Зазначається, що ацетамінофен досі вважався єдиним безпечним безрецептурним засобом від болю чи температури для вагітних. Інші поширені препарати, як-от ібупрофен чи аспірин у звичайних дозах, можуть підвищити ризик ускладнень, тоді як невилікувана гарячка також становить небезпеку для матері та плода.

Як повідомляє CNN, Глава Білого дому зробив заяву в Овальному кабінеті разом із міністром охорони здоров’я Робертом Ф. Кеннеді-молодшим, комісаром FDA доктором Марті Макарі, директором Національних інститутів здоров’я доктором Джеєм Бхаттачар’єю та адміністратором Центрів Medicare і Medicaid доктором Мехметом Озом. Він подякував Кеннеді за те, що той "виніс цю тему на передній план американської політики".

Трамп подякував Кеннеді, назвавши його "людиною, яка разом зі мною винесла це питання на передній план американської політики".

Ми зрозуміли набагато більше, ніж багато хто з тих, хто це вивчав

- додав Президент США.

Компанія Kenvue, виробник Tylenol, заявила, що понад десятирічні дослідження, підтверджені провідними медичними фахівцями та регуляторами, не виявили достовірних доказів зв’язку між ацетамінофеном та аутизмом. У компанії наголосили, що препарат залишається найбезпечнішим варіантом для вагітних жінок, а перед його вживанням варто консультуватися з лікарем.

Нагадаємо

У США аутизм у хлопчиків діагностують частіше, ніж у дівчаток. Дослідження не виявило клінічних відмінностей між статями, що може свідчити про недооцінку випадків у дівчаток через особливості прояву симптомів.

