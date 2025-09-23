Знеболювальний препарат підвищує ризик аутизму у дітей - Трамп

У понеділок, 22 вересня, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) надасть лікарям рекомендації щодо можливого зв’язку між вживанням ацетамінофену (Tylenol) вагітними та підвищеним ризиком розвитку аутизму у дітей. Про це інформує CNN з посиланням на трансляцію події, яку вів Білий дім, передає УНН.

За словами американського лідера, жінкам радять "обмежити використання Tylenol під час вагітності, якщо немає медичної необхідності", наприклад у разі гарячки.

Наполегливо рекомендують жінкам обмежити застосування Tylenol під час вагітності, якщо немає медичної необхідності - зауважив Дональд Трамп.

Водночас експерти наголошують, що аутизм зумовлений низкою факторів, і наукові дані щодо впливу ацетамінофену під час вагітності залишаються суперечливими.

Зазначається, що ацетамінофен досі вважався єдиним безпечним безрецептурним засобом від болю чи температури для вагітних. Інші поширені препарати, як-от ібупрофен чи аспірин у звичайних дозах, можуть підвищити ризик ускладнень, тоді як невилікувана гарячка також становить небезпеку для матері та плода.

Як повідомляє CNN, Глава Білого дому зробив заяву в Овальному кабінеті разом із міністром охорони здоров’я Робертом Ф. Кеннеді-молодшим, комісаром FDA доктором Марті Макарі, директором Національних інститутів здоров’я доктором Джеєм Бхаттачар’єю та адміністратором Центрів Medicare і Medicaid доктором Мехметом Озом. Він подякував Кеннеді за те, що той "виніс цю тему на передній план американської політики".

Трамп подякував Кеннеді, назвавши його "людиною, яка разом зі мною винесла це питання на передній план американської політики".

Ми зрозуміли набагато більше, ніж багато хто з тих, хто це вивчав - додав Президент США.

Компанія Kenvue, виробник Tylenol, заявила, що понад десятирічні дослідження, підтверджені провідними медичними фахівцями та регуляторами, не виявили достовірних доказів зв’язку між ацетамінофеном та аутизмом. У компанії наголосили, що препарат залишається найбезпечнішим варіантом для вагітних жінок, а перед його вживанням варто консультуватися з лікарем.

У США аутизм у хлопчиків діагностують частіше, ніж у дівчаток. Дослідження не виявило клінічних відмінностей між статями, що може свідчити про недооцінку випадків у дівчаток через особливості прояву симптомів.

