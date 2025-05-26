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У хлопчиків у США аутизм діагностують частіше, ніж у дівчаток – дослідження

Київ • УНН

 • 92 перегляди

У США аутизм у хлопчиків діагностують частіше, ніж у дівчаток. Дослідження не виявило клінічних відмінностей між статями, що може свідчити про недооцінку випадків у дівчаток через особливості прояву симптомів.

У хлопчиків у США аутизм діагностують частіше, ніж у дівчаток – дослідження

У хлопчиків у США аутизм діагностують значно частіше, ніж у дівчаток. Утім нове дослідження не виявило клінічних відмінностей в аутичних рисах між статями у малюків, коли їм вперше ставлять цей діагноз. Це може свідчити про недооцінку випадків хвороби дівчаток через відмінності у прояві симптомів. Про це повідомляє УНН з посиланням на MedicalXpress.

Деталі

Під час досліджень, опублікованих в журналі Nature Human Behavior, виявлено, що у хлопчики в США аутизм виявляють у чотири рази частіше, ніж у дівчаток. Це може бути пов'язано з тим, що дівчата проявляють симптоми аутизму менш помітно або маскують їх, що ускладнює своєчасну діагностику.

Дослідники з Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго між 2002 і 2022 роками обстежили понад 2 500 малюків чоловічої та жіночої статі віком від 12 до 48 місяців. З цих малюків 1 500 дітей мали ознаки аутизму, 600 демонстрували типовий розвиток, а 475 – затримку розвитку.

Оцінювання включало 19 різних показників розвитку мови, соціальних та моторних навичок, прояви основних рис аутизму, таких як повторювана поведінка, когнітивні навички та інші характеристики розвитку.

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Дослідження також вивчало соціальну увагу за допомогою технології відстеження погляду.

Дослідники виявили, що хлопчики частіше демонструють типові симптоми аутизму, такі як повторювані дії та обмежені інтереси, тоді як дівчата можуть краще адаптуватися соціально та приховувати симптоми. Це призводить до того, що дівчаткам часто ставлять діагноз у пізнішому віці або ж вони взагалі залишаються не діагностованими.

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Довідка

Аутизм – це неврологічний розлад розвитку, який впливає на соціальну взаємодію, комунікацію та поведінку. Симптоми можуть варіюватися від легких до важких і часто виявляються в ранньому дитинстві. 

Лілія Набока

Лілія Набока

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