У Великій Британії жінку з аутизмом помилково тримали в психлікарні 45 років

Жінку з аутизмом та труднощами в навчанні помилково помістили в психіатричну лікарню на 45 років, починаючи з семирічного віку. Також вона провела в ізоляції 25 років, що стало можливим завдяки серії юридичних та медичних помилок. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Як повідомляє BBC, жінка, імовірно родом із Сьєрра-Леоне, якій місцева влада дала ім'я Касібба для захисту її особистості, також утримувалася в ізоляції протягом 25 років.

До семи років Касібба жила в дитячому будинку, але потім була переведена до психіатричної лікарні тривалого перебування. Її утримували в закладі, де вона зазнавала багатьох порушень прав людини, у тому числі була замкнена в кімнаті понад 23 години на добу. Співробітники лікарні описували її як "небезпечну", а один інцидент із пожежною тривогою став основою для невиправданих звинувачень у насильстві.

З 2013 року лікарка Петсі Стейт працювала над документами, щоб довести, що Касібба не має психічного захворювання і може бути звільнена. У 2016 році, було створено спеціальну команду фахівців, яка допомогла добитися її звільнення у 2022 році. Після цього Касібба почала жити в суспільстві з підтримкою, отримуючи допомогу від соціальних працівників.

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Я ніколи не бачила нікого, хто жив би в такій ситуації, як вона. І я думаю, що дійсно шокуючим було те, що все це було узаконено - сказала докторка Стейт BBC.

Після місяців роботи доктор Стейт представила 50-сторінковий звіт у Camden Council - місцевий орган влади на півночі Лондона, який спочатку помістив Касіббу в лікарню. Доктор Стейт сказала, що вже було визнано, що у Касібби немає психічного захворювання, і в її звіті зроблено висновок про те, що вона не небезпечна і може безпечно жити в суспільстві.

Цей випадок став приверненням уваги до більш широкої проблеми в Англії, де понад 2000 аутистів та людей із труднощами в навчанні все ще утримуються в психіатричних лікарнях, незважаючи на обіцянки уряду здійснити реформи. Уряд Великої Британії пообіцяв вжити заходів щодо запобігання незаконному утриманню людей з інтелектуальними порушеннями в психіатричних установах, однак значного прогресу поки не досягнуто.

Законопроєкт про психічне здоров'я, що перебуває на розгляді парламенту, означатиме, що люди з аутизмом і з труднощами в навчанні в Англії та Уельсі, які не мають психічних розладів, більше не зможуть бути затримані для лікування.

Але уряд заявив, що не буде вносити жодних змін, поки не переконається, що в суспільстві достатньо альтернативної підтримки. І він, як і раніше, дозволить людям законно перебувати в лікарні до 28 днів для оцінки.

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У фонді повідомили File on 4 Investigates, що будь-яка людина, яка визнана такою, що потребує довгострокової ізоляції, має окреме житло з власною спальнею, ванною кімнатою, вітальнею і садом.

Фонд заявив, що з 2010 року він співпрацював із місцевою владою з метою розроблення планів щодо підтримки виписки всіх довгострокових пацієнтів для отримання більш відповідного догляду, де це можливо, в рамках спільноти, але зробити це їм завадила судова справа, порушена сім'ями інших пацієнтів.