В Великобритании женщину с аутизмом ошибочно держали в психиатрической больнице 45 лет

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18624 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 36654 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68866 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219080 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125946 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394206 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313012 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214226 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244469 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255286 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.3м/с
65%
Популярные новости

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 13013 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12103 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13961 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16906 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14363 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134924 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219080 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394206 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255885 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313012 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4822 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16968 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47405 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72759 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57806 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

В Великобритании женщину с аутизмом ошибочно держали в психиатрической больнице 45 лет

Киев • УНН

 • 16103 просмотра

Женщину с аутизмом ошибочно удерживали в психиатрической больнице на протяжении 45 лет, начиная с 7-летнего возраста. Также 25 лет она провела в изоляции из-за серии юридических и медицинских ошибок.

В Великобритании женщину с аутизмом ошибочно держали в психиатрической больнице 45 лет

Женщину с аутизмом и трудностями в обучении ошибочно поместили в психиатрическую больницу на 45 лет, начиная с семилетнего возраста. Также она  провела в изоляции 25 лет, что стало возможным благодаря серии юридических и медицинских ошибок. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает BBC, женщина, вероятно родом из Сьерра-Леоне, которой местные власти дали имя Касибба для защиты ее личности, также содержалась в изоляции в течение 25 лет.

До семи лет Касибба жила в детском доме, но затем была переведена в психиатрическую больницу длительного пребывания. Ее удерживали в учреждении, где она подвергалась множественным нарушениям прав человека, в том числе была заперта в комнате более 23 часов в сутки. Сотрудники больницы описывали ее как "опасную", а один инцидент с пожарной тревогой стал основанием для необоснованных обвинений в насилии.

С 2013 года врач Пэтси Стейт работала над документами, чтобы доказать, что Касибба не имеет психического заболевания и может быть освобождена. В 2016 году была создана специальная команда специалистов, которая помогла добиться ее освобождения в 2022 году. После этого Касибба начала жить в обществе с поддержкой, получая помощь от социальных работников.

Более половины взрослых и треть детей в мире будут иметь избыточный вес или ожирение к 2050 году - исследование04.03.25, 10:19 • 23160 просмотров

Я никогда не видела никого, кто жил бы в такой ситуации, как она. И я думаю, что действительно шокирующим было то, что все это было узаконено

- сказала доктор Стейт BBC.

После месяцев работы доктор Стейт представила 50-страничный отчет в Camden Council - местный орган власти на севере Лондона, который изначально поместил Касиббу в больницу. Доктор Стейт сказала, что уже было признано, что у Касиббы нет психического заболевания, и в ее отчете сделан вывод о том, что она не опасна и может безопасно жить в обществе.

Этот случай привлек внимание к более широкой проблеме в Англии, где более 2000 аутистов и людей с трудностями в обучении все еще содержатся в психиатрических больницах, несмотря на обещания правительства провести реформы. Правительство Великобритании пообещало принять меры по предотвращению незаконного содержания людей с интеллектуальными нарушениями в психиатрических учреждениях, однако значительного прогресса пока не достигнуто.

Законопроект о психическом здоровье, который находится на рассмотрении парламента, будет означать, что люди с аутизмом и с трудностями в обучении в Англии и Уэльсе, которые не имеют психических расстройств, больше не смогут быть задержаны для лечения.

Но правительство заявило, что не будет вносить никаких изменений, пока не убедится, что в обществе достаточно альтернативной поддержки. И оно по-прежнему позволит людям законно находиться в больнице до 28 дней для оценки.

В Австралии умер донор, чья плазма спасла более 2 миллионов детей03.03.25, 18:30 • 22155 просмотров

В фонде сообщили File on 4 Investigates, что любое лицо, признанное нуждающимся в долгосрочной изоляции, должно иметь отдельное жилье с собственной спальней, ванной, гостиной и садом.

Фонд заявил, что с 2010 года он сотрудничал с местными властями с целью разработки планов по поддержке выписки всех долгосрочных пациентов для получения более соответствующего ухода, где это возможно, в рамках сообщества, но сделать это им помешало судебное дело, возбужденное семьями других пациентов.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
Великобритания
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49