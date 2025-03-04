В Великобритании женщину с аутизмом ошибочно держали в психиатрической больнице 45 лет

Женщину с аутизмом и трудностями в обучении ошибочно поместили в психиатрическую больницу на 45 лет, начиная с семилетнего возраста. Также она провела в изоляции 25 лет, что стало возможным благодаря серии юридических и медицинских ошибок. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Как сообщает BBC, женщина, вероятно родом из Сьерра-Леоне, которой местные власти дали имя Касибба для защиты ее личности, также содержалась в изоляции в течение 25 лет.

До семи лет Касибба жила в детском доме, но затем была переведена в психиатрическую больницу длительного пребывания. Ее удерживали в учреждении, где она подвергалась множественным нарушениям прав человека, в том числе была заперта в комнате более 23 часов в сутки. Сотрудники больницы описывали ее как "опасную", а один инцидент с пожарной тревогой стал основанием для необоснованных обвинений в насилии.

С 2013 года врач Пэтси Стейт работала над документами, чтобы доказать, что Касибба не имеет психического заболевания и может быть освобождена. В 2016 году была создана специальная команда специалистов, которая помогла добиться ее освобождения в 2022 году. После этого Касибба начала жить в обществе с поддержкой, получая помощь от социальных работников.

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Я никогда не видела никого, кто жил бы в такой ситуации, как она. И я думаю, что действительно шокирующим было то, что все это было узаконено - сказала доктор Стейт BBC.

После месяцев работы доктор Стейт представила 50-страничный отчет в Camden Council - местный орган власти на севере Лондона, который изначально поместил Касиббу в больницу. Доктор Стейт сказала, что уже было признано, что у Касиббы нет психического заболевания, и в ее отчете сделан вывод о том, что она не опасна и может безопасно жить в обществе.

Этот случай привлек внимание к более широкой проблеме в Англии, где более 2000 аутистов и людей с трудностями в обучении все еще содержатся в психиатрических больницах, несмотря на обещания правительства провести реформы. Правительство Великобритании пообещало принять меры по предотвращению незаконного содержания людей с интеллектуальными нарушениями в психиатрических учреждениях, однако значительного прогресса пока не достигнуто.

Законопроект о психическом здоровье, который находится на рассмотрении парламента, будет означать, что люди с аутизмом и с трудностями в обучении в Англии и Уэльсе, которые не имеют психических расстройств, больше не смогут быть задержаны для лечения.

Но правительство заявило, что не будет вносить никаких изменений, пока не убедится, что в обществе достаточно альтернативной поддержки. И оно по-прежнему позволит людям законно находиться в больнице до 28 дней для оценки.

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В фонде сообщили File on 4 Investigates, что любое лицо, признанное нуждающимся в долгосрочной изоляции, должно иметь отдельное жилье с собственной спальней, ванной, гостиной и садом.

Фонд заявил, что с 2010 года он сотрудничал с местными властями с целью разработки планов по поддержке выписки всех долгосрочных пациентов для получения более соответствующего ухода, где это возможно, в рамках сообщества, но сделать это им помешало судебное дело, возбужденное семьями других пациентов.