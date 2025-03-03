В Австралии умер донор, чья плазма спасла более 2 миллионов детей
Киев • УНН
В Австралии в возрасте 88 лет умер Джеймс Гаррисон, чья редкая плазма спасла 2,4 миллиона детей. На протяжении 63 лет он регулярно сдавал кровь, содержащую особый иммуноглобулин для предотвращения резус-конфликта.
В Австралии умер Джеймс Гаррисон, чья плазма спасла жизнь 2,4 миллиона новорожденных. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Гаррисон стал известен на весь мир благодаря своей редкосной плазме, которая содержала иммуноглобулин (anti-D), используемый для создания сыворотки, предотвращающей резус-конфликт между матерью и ребенком во время беременности. Его Donations спасли жизни более 2,4 миллиона новорожденных.
Гаррисон решил стать донором крови еще в подростковом возрасте, когда после тяжелой операции ему пришлось получить переливание крови. В 18 лет он начал сдавать плазму каждые две недели и продолжал это делать до 81 года. Его преданность донорству и способность помогать другим сделали его выдающейся фигурой в истории медицины.
Благодаря его донорству была создана сыворотка, которая позволила спасти жизни множества новорожденных, страдающих от резус-конфликта. Его редкая плазма, возможно, была результатом переливания крови в подростковом возрасте, что способствовало накоплению анти-D иммуноглобулинов в организме Гаррисона.
Мужчина всегда говорил, что его донорство не приносит боли и что он рад спасать жизни. Это стало для него настоящим призванием. Его семья также получила сыворотку, изготовленную на основе его плазмы, что дало им возможность избежать резус-конфликта и защитить здоровье будущих поколений.
Несмотря на то, что Гаррисон умер, его наследие живет, и ученые продолжают работать над тем, чтобы лабораторным путем воспроизвести его уникальную плазму для помощи беременным женщинам по всему миру.
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