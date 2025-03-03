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В Австралії помер донор, чия плазма врятувала понад 2 мільйони дітей

Київ • УНН

 • 22156 перегляди

В Австралії у віці 88 років помер Джеймс Гаррісон, чия рідкісна плазма врятувала 2,4 мільйона дітей. Протягом 63 років він регулярно здавав кров, що містила особливий імуноглобулін для запобігання резус-конфлікту.

В Австралії помер донор, чия плазма врятувала понад 2 мільйони дітей

В Австралії помер Джеймс Гаррісон, чия плазма врятувала життя 2,4 мільйона немовлят. Він пішов з життя у віці 88 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Гаррісон став відомим на весь світ завдяки своїй рідкісній плазмі, яка містила імуноглобулін (anti-D), що використовується для створення сироватки, яка запобігає резус-конфлікту між матір'ю та дитиною під час вагітності. Його донації врятували життя понад 2,4 мільйона немовлят.

Гаррісон вирішив стати донором крові ще у підлітковому віці, коли після важкої операції йому довелося отримати переливання крові. У 18 років він почав здавати плазму кожні два тижні, і продовжував це робити до 81 року. Його відданість донорству та здатність допомагати іншим зробили його видатною постаттю в історії медицини.

Завдяки його донорству була створена сироватка, яка дозволила врятувати життя безлічі немовлят, які страждали від резус-конфлікту. Його рідкісна плазма, можливо, була результатом переливання крові в підлітковому віці, яке сприяло накопиченню анти-D імуноглобулінів в організмі Гаррісона.

Чоловік завжди казав, що його донації не приносять болю і що він радий рятувати життя. Це стало для нього справжнім покликанням. Його родина також отримала сироватку, виготовлену на основі його плазми, що дало їм змогу уникнути резус-конфлікту та захистити здоров'я майбутніх поколінь.

Незважаючи на те, що Гаррісон помер, його спадщина живе, і науковці продовжують працювати над тим, щоб лабораторним шляхом відтворити його унікальну плазму для допомоги вагітним жінкам у всьому світі.

Нагадаємо, у Лондоні вперше у світі вилікували дитячу сліпоту за допомогою генної терапії.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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