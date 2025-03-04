Понад половина дорослих і третина дітей у світі матимуть надмірну вагу або ожиріння до 2050 року - дослідження

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36870 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 61804 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 63245 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 67101 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 78390 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61956 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59760 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 128181 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83056 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 233350 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
74%
Популярнi новини

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17333 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11857 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 11320 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26985 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 10539 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96481 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 128175 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 233347 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409036 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400559 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17501 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24000 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24810 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26687 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77012 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Понад половина дорослих і третина дітей у світі матимуть надмірну вагу або ожиріння до 2050 року - дослідження

Київ • УНН

 • 23170 перегляди

До 2050 року понад половина дорослих і третина дітей у світі матимуть надмірну вагу або ожиріння. Дослідження показує зростання кількості хворих на 121% серед молоді, що створює загрозу для систем охорони здоров'я.

Понад половина дорослих і третина дітей у світі матимуть надмірну вагу або ожиріння до 2050 року - дослідження

Понад половина дорослих і третина дітей і молодих людей у ​​всьому світі матимуть надмірну вагу або страждатимуть на ожиріння до 2050 року, що створює "безпрецедентну загрозу" ранньої смерті, хвороб та величезного навантаження на системи охорони здоров'я, попереджається у новій доповіді, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Глобальні невдачі в реагуванні на зростаючу кризу з ожирінням за останні три десятиліття призвели до приголомшливого зростання кількості уражених, згідно з аналізом, опублікованим у Lancet.

Наразі 2,11 мільярда дорослих у віці 25 років і старше і 493 мільйони дітей і молодих людей у ​​віці від п'яти до 24 років мають надмірну вагу або страждають на ожиріння, показує дослідження. Це більше, ніж 731 мільйон та 198 мільйонів відповідно у 1990 році.

У доповіді йдеться, що без термінової реформи політики та дій, за прогнозами, до 2050 року від цього захворювання постраждають понад половина людей у ​​віці 25 років та старших у всьому світі (3,8 мільярда) та близько третини всіх дітей та молодих людей (746 мільйонів).

Дослідження передбачає особливо тривожне зростання (121%) ожиріння серед дітей та молодих людей, при цьому кількість людей, які живуть з ожирінням, за прогнозами, досягне 360 мільйонів до 2050 року.

"Безпрецедентна глобальна епідемія надмірної ваги та ожиріння - це глибока трагедія та монументальний провал суспільства", - сказала провідний автор дослідження, професор Еммануела Гакіду з Вашингтонського університету.

Кількість постраждалих відрізняється по всьому світу, показує дослідження. Більше ніж половина дорослих, які мають надмірну вагу або страждають на ожиріння, проживають всього у восьми країнах: Китай (402 мільйони), Індія (180 мільйонів), США (172 мільйони), Бразилія (88 мільйонів), росія (71 мільйон), Мексика (58 мільйонів), Індонезія (52 мільйони) та Єгипет (41 мільйон).

Прогнозується, що до 2050 року приблизно кожна третя дитина і молода людина, яка страждає на ожиріння (130 мільйонів), проживатиме лише у двох регіонах - Північній Африці та на Близькому Сході, а також у Латинській Америці та Карибському басейні - із сейсмічними наслідками для здоров'я, економіки та суспільства, ідеться у звіті.

Дослідники попередили, що діти у всьому світі набирають вагу швидше, ніж попередні покоління, і ожиріння виникає раніше, що збільшує ризик розвитку діабету 2-го типу, гіпертонії, захворювань серця та раку у молодшому віці.

За прогнозами, у 2050 році майже чверть дорослого населення світу, яке страждає на ожиріння, буде у віці 65 років і старше, що збільшить навантаження на і без того перевантажені системи охорони здоров'я та завдасть шкоди послугам у країнах з низьким рівнем ресурсів.

Друге дослідження, також опубліковане у понеділок Всесвітньою федерацією боротьби з ожирінням, зокрема, попереджає про вплив ожиріння на бідні країни.

"Безумовно, найбільша кількість передчасних смертей, пов'язаних з високим ІМТ, припадає на країни з низьким та середнім рівнем доходу, що вказує на низький рівень доступного лікування", - пишуть його автори.

Джоанна Ралстон, виконавчий директор Всесвітнього форуму боротьби з ожирінням, сказала: "Ожиріння значно впливає на здоров'я, економіку та суспільство, з яким, ймовірно, буде складніше впоратися країнам з низькими ресурсами".

День проти сексуальної експлуатації та Всесвітній день боротьби з ожирінням: що відзначають 4 березня04.03.25, 08:18 • 19687 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'яНовини Світу
Мексика
Індонезія
Бразилія
Індія
Китай
Сполучені Штати
Єгипет
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93