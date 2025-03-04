Понад половина дорослих і третина дітей у світі матимуть надмірну вагу або ожиріння до 2050 року - дослідження

Понад половина дорослих і третина дітей і молодих людей у ​​всьому світі матимуть надмірну вагу або страждатимуть на ожиріння до 2050 року, що створює "безпрецедентну загрозу" ранньої смерті, хвороб та величезного навантаження на системи охорони здоров'я, попереджається у новій доповіді, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Глобальні невдачі в реагуванні на зростаючу кризу з ожирінням за останні три десятиліття призвели до приголомшливого зростання кількості уражених, згідно з аналізом, опублікованим у Lancet.

Наразі 2,11 мільярда дорослих у віці 25 років і старше і 493 мільйони дітей і молодих людей у ​​віці від п'яти до 24 років мають надмірну вагу або страждають на ожиріння, показує дослідження. Це більше, ніж 731 мільйон та 198 мільйонів відповідно у 1990 році.

У доповіді йдеться, що без термінової реформи політики та дій, за прогнозами, до 2050 року від цього захворювання постраждають понад половина людей у ​​віці 25 років та старших у всьому світі (3,8 мільярда) та близько третини всіх дітей та молодих людей (746 мільйонів).

Дослідження передбачає особливо тривожне зростання (121%) ожиріння серед дітей та молодих людей, при цьому кількість людей, які живуть з ожирінням, за прогнозами, досягне 360 мільйонів до 2050 року.

"Безпрецедентна глобальна епідемія надмірної ваги та ожиріння - це глибока трагедія та монументальний провал суспільства", - сказала провідний автор дослідження, професор Еммануела Гакіду з Вашингтонського університету.

Кількість постраждалих відрізняється по всьому світу, показує дослідження. Більше ніж половина дорослих, які мають надмірну вагу або страждають на ожиріння, проживають всього у восьми країнах: Китай (402 мільйони), Індія (180 мільйонів), США (172 мільйони), Бразилія (88 мільйонів), росія (71 мільйон), Мексика (58 мільйонів), Індонезія (52 мільйони) та Єгипет (41 мільйон).

Прогнозується, що до 2050 року приблизно кожна третя дитина і молода людина, яка страждає на ожиріння (130 мільйонів), проживатиме лише у двох регіонах - Північній Африці та на Близькому Сході, а також у Латинській Америці та Карибському басейні - із сейсмічними наслідками для здоров'я, економіки та суспільства, ідеться у звіті.

Дослідники попередили, що діти у всьому світі набирають вагу швидше, ніж попередні покоління, і ожиріння виникає раніше, що збільшує ризик розвитку діабету 2-го типу, гіпертонії, захворювань серця та раку у молодшому віці.

За прогнозами, у 2050 році майже чверть дорослого населення світу, яке страждає на ожиріння, буде у віці 65 років і старше, що збільшить навантаження на і без того перевантажені системи охорони здоров'я та завдасть шкоди послугам у країнах з низьким рівнем ресурсів.

Друге дослідження, також опубліковане у понеділок Всесвітньою федерацією боротьби з ожирінням, зокрема, попереджає про вплив ожиріння на бідні країни.

"Безумовно, найбільша кількість передчасних смертей, пов'язаних з високим ІМТ, припадає на країни з низьким та середнім рівнем доходу, що вказує на низький рівень доступного лікування", - пишуть його автори.

Джоанна Ралстон, виконавчий директор Всесвітнього форуму боротьби з ожирінням, сказала: "Ожиріння значно впливає на здоров'я, економіку та суспільство, з яким, ймовірно, буде складніше впоратися країнам з низькими ресурсами".

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