День проти сексуальної експлуатації та Всесвітній день боротьби з ожирінням: що відзначають 4 березня

4 березня відзначається Всесвітній день боротьби з сексуальною експлуатацією, заснований неурядовою організацією GIPF у 2009 році. Цей день покликаний привернути увагу до проблеми сексуальної експлуатації та посилити боротьбу з такими злочинами, пише УНН.

Особливо в умовах війни проблема сексуальної експлуатації загострюється. Гуманітарна криза ставить під загрозу найуразливіші групи, серед яких жінки, зокрема дівчата, самотні матері та ті, хто змушений був покинути свої домівки через конфлікт.

Крім того, гуманітарні працівники, які мають доступ до допомоги, можуть зловживати своєю владою, що лише посилює проблему.

Період особливої уваги до фінансів та особистих стосунків: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 - 9 березня

За визначенням ООН, сексуальна експлуатація та наруга — це зловживання владним становищем, коли сексуальні послуги отримуються або обмінюються на гуманітарну допомогу.

Всесвітній день інженерії

Всесвітній день інженерії, також відомий як День інженерії для сталого розвитку, святкується щороку 4 березня. Це порівняно нове свято, яке має на меті підвищити обізнаність про важливість інженерії та ролі інженерів у досягненні сталого розвитку, що підтримується ЮНЕСКО. Цей день покликаний нагадати суспільству, що саме завдяки інженерним досягненням і сучасним технологіям ми можемо забезпечити ефективне і сталий розвиток людства в майбутньому.

Великий піст 2025: що можна їсти, а в чому краще себе обмежити

Всесвітній день боротьби з ожирінням

4 березня відзначається Всесвітній день боротьби з ожирінням — захворюванням, яке характеризується надмірною кількістю жиру в організмі. Ожиріння не є лише естетичною проблемою, це серйозне медичне захворювання, що значно підвищує ризик розвитку інших хвороб, таких як серцево-судинні захворювання, діабет, високий тиск та деякі види раку.

Основною причиною ожиріння є енергетичний дисбаланс, коли кількість спожитих калорій перевищує їхнє спалювання. За рекомендацією ВООЗ, для профілактики надмірної ваги кожен може:

• обмежити споживання жирної та солодкої їжі (в тому числі для дітей);

• збільшити вживання фруктів, овочів, бобових, цільнозернових та горіхів;

• знижувати вміст жиру, цукру та солі в приготовлених стравах (в тому числі для дітей);

• регулярно займатися фізичними вправами.

Ожиріння серед дітей: чому проблема загострюється і як її вирішити

Церковні свята

4 березня в православному календарі вшановують пам’ять кількох святих. Серед них — преподобний Герасим Йорданський, святець, який жив на березі річки Йордан і прославився своїм строгим постом та молитвами. Його життя стало прикладом для багатьох християн, а його мощі зберігаються в монастирі Святого Георгія на річці Йордан. Також цього дня згадують мучеників Павла та Юліану, які постраждали за свою віру під час римських переслідувань. Павло був священником, а Юліана — його дружиною. Вони стали мучениками за проповідь християнства. Окрім них, вшановується преподобний Яків-постник, святий, який присвятив своє життя посту і молитві, прагнучи до духовної чистоти. І ще одна важлива постать цього дня — преподобний Герасим, ігумен Вологодський, який був засновником численних монастирів і значною особистістю в історії православ’я.

Магнітні бурі у березні 2025: коли очікувати та як підготуватися до них