День проти сексуальної експлуатації та Всесвітній день боротьби з ожирінням: що відзначають 4 березня

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36036 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 59843 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 61805 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 65983 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 77356 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61503 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59416 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 127403 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82937 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232678 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 14170 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13355 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16368 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11050 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26146 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 95766 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 127406 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232682 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408488 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400082 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16552 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23816 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24634 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26533 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76862 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

День проти сексуальної експлуатації та Всесвітній день боротьби з ожирінням: що відзначають 4 березня

Київ • УНН

 • 19686 перегляди

4 березня відзначають День боротьби з сексуальною експлуатацією, День інженерії та День боротьби з ожирінням. Також у православному календарі вшановують пам'ять святих Герасима Йорданського та інших.

День проти сексуальної експлуатації та Всесвітній день боротьби з ожирінням: що відзначають 4 березня

4 березня відзначається Всесвітній день боротьби з сексуальною експлуатацією, заснований неурядовою організацією GIPF у 2009 році. Цей день покликаний привернути увагу до проблеми сексуальної експлуатації та посилити боротьбу з такими злочинами, пише УНН.

Особливо в умовах війни проблема сексуальної експлуатації загострюється. Гуманітарна криза ставить під загрозу найуразливіші групи, серед яких жінки, зокрема дівчата, самотні матері та ті, хто змушений був покинути свої домівки через конфлікт.

Крім того, гуманітарні працівники, які мають доступ до допомоги, можуть зловживати своєю владою, що лише посилює проблему.

Період особливої уваги до фінансів та особистих стосунків: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 - 9 березня03.03.25, 09:14 • 202957 переглядiв

За визначенням ООН, сексуальна експлуатація та наруга — це зловживання владним становищем, коли сексуальні послуги отримуються або обмінюються на гуманітарну допомогу.

Всесвітній день інженерії

Всесвітній день інженерії, також відомий як День інженерії для сталого розвитку, святкується щороку 4 березня. Це порівняно нове свято, яке має на меті підвищити обізнаність про важливість інженерії та ролі інженерів у досягненні сталого розвитку, що підтримується ЮНЕСКО. Цей день покликаний нагадати суспільству, що саме завдяки інженерним досягненням і сучасним технологіям ми можемо забезпечити ефективне і сталий розвиток людства в майбутньому.

Великий піст 2025: що можна їсти, а в чому краще себе обмежити02.03.25, 20:15 • 413475 переглядiв

Всесвітній день боротьби з ожирінням

4 березня відзначається Всесвітній день боротьби з ожирінням — захворюванням, яке характеризується надмірною кількістю жиру в організмі. Ожиріння не є лише естетичною проблемою, це серйозне медичне захворювання, що значно підвищує ризик розвитку інших хвороб, таких як серцево-судинні захворювання, діабет, високий тиск та деякі види раку.

Основною причиною ожиріння є енергетичний дисбаланс, коли кількість спожитих калорій перевищує їхнє спалювання. За рекомендацією ВООЗ, для профілактики надмірної ваги кожен може:

• обмежити споживання жирної та солодкої їжі (в тому числі для дітей);

• збільшити вживання фруктів, овочів, бобових, цільнозернових та горіхів;

• знижувати вміст жиру, цукру та солі в приготовлених стравах (в тому числі для дітей);

• регулярно займатися фізичними вправами.

Ожиріння серед дітей: чому проблема загострюється і як її вирішити20.02.25, 12:17 • 129358 переглядiв

Церковні свята

4 березня в православному календарі вшановують пам’ять кількох святих. Серед них — преподобний Герасим Йорданський, святець, який жив на березі річки Йордан і прославився своїм строгим постом та молитвами. Його життя стало прикладом для багатьох християн, а його мощі зберігаються в монастирі Святого Георгія на річці Йордан. Також цього дня згадують мучеників Павла та Юліану, які постраждали за свою віру під час римських переслідувань. Павло був священником, а Юліана — його дружиною. Вони стали мучениками за проповідь християнства. Окрім них, вшановується преподобний Яків-постник, святий, який присвятив своє життя посту і молитві, прагнучи до духовної чистоти. І ще одна важлива постать цього дня — преподобний Герасим, ігумен Вологодський, який був засновником численних монастирів і значною особистістю в історії православ’я.

Магнітні бурі у березні 2025: коли очікувати та як підготуватися до них28.02.25, 08:42 • 48860 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93